IBC2018: Annova und Scisys gehen zusammen

Michael Schüller erläutert im Video Details zum Merger von Annova Systems und Scisys MBS, der zum Jahresende vollzogen wird. Weiter geht er auf das Recherchetool Newsboard und eine neue Client API ein.







Merger Annova und Scisys MBS

Im November 2016 hatte Scisys 100% der Anteile an Annova übernommen. Während Annova für sein Redaktionssystem Open Media bekannt ist, entwickelte Scisys die Dira-Produktfamilie: eine Komplettlösung für den Hörfunkbetrieb, die einzelnen Module decken alle Bereiche der digitalen Radioproduktion ab.

Bei der Übernahme vor knapp zwei Jahren hatte Annova-CEO Michael Schüller erläutert: »Wir waren als Annova schon länger auf der Suche nach einem Partner, weil wir weiter wachsen wollen und zwar besonders außerhalb von Deutschland. Gleichzeitig wollten wir aber ein gewisses Maß an Eigenständigkeit behalten.

Seither hat sich nun einiges getan, und nun steht der nächste Schritt an: der Merger von Annova Systems und Scisys MBS, einem Geschäftsbereich der Scisys Deutschland GmbH. Ab dem 1. Januar 2019 werden die beiden Unternehmen unter einen Dach und dem Namen Sciys Media Solutions antreten. Michael Schüller wird weiterhin als Geschäftsführer die Firma lenken. In München wird Michael Pfitzner als Chief Operating Officer das Unternehmen leiten, bei Scisys übernimmt diese Rolle Oliver Giese. Dr. Karl Pieper, der den Scisys-Geschäftsbereich MBS bisher leitete, wird den Merger noch bis zum Jahresende begleiten und dann in den Ruhestand gehen.

Auch unter wenn die beiden Firmen künftig unter einem Dach agieren, soll sich für die Kunden nichts ändern. »Bestehende Verträge behalten ihre Gültigkeit, hier müssen wir nichts ändern«, erläutert Michael Schüller. Auch was die beiden Produktlinien betrifft, werde es keine Änderungen geben: »Sowohl das Team Dira wie auch das Team Open Media werden weiterhin bestehen bleiben,« erläutert Michael Schüller, wenngleich es natürlich weitere Schnittstellen und eine engere Anbindung der Produktlinien geben werde.

Mit diesen Schritten sei der Weg für weiteres internationales Wachstum geebnet, aber auch für Betreuung der Bestandskunden werde weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen.

Produktneuheiten

Im Rahmen von Release 4.4 von Open Media ist Newsboard als Produkt verfügbar. Newsboard ist ein Werkzeug für Suche und Planung, bei dem der Anwender unterschiedliche Tools für die Recherche nutzen kann, etwa OpenMedia, aber auch Twitter, Facebook oder Youtube. Es kann im Zusammenspiel mit Open Media, aber auch mit anderen Newsroom-System genutzt werden.

Dass auch andere Systeme in die Open-Media-Welt integriert werden können, ist ein Ansatz, den Annova schon länger verfolgt und nun mit einer API untermauert. Über diese API ist es möglich, andere Applikationen oder PlugIns ein0zubinden, sodass sie direkt im Open-Media-Client dargestellt werden können.

Der Austausch der Produktlinien Open Media und Dira zeigt ebenfalls erste Früchte: So kann das Content Management System Medox, das im Hörfunkbereich verbreitet ist, per Widget direkt an Open Media angebunden werden.