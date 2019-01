CES: Canon stellt kompakten 4K-Consumer-Camcorder vor

Der ENG-Camcorder Canon HF G50 ist der erste Camcorder der G-Serie mit 4K 25P-Aufnahme und 20x optischem Zoomobjektiv.

In den USA vermarktet Canon seine Consumer-Camcorder unter dem Namen Vixia – in Deutschland entsprechen die Legria-Camcorder dieser Reihe. Teilweise sind die Geräte so interessant, dass auch noch eine professionelle Variante davon angeboten wird. Ein Gerät, das der Hersteller zur CES zeigte und das wohl auch in Europa kommen dürfte, ist der Canon HF G50.

Der HF G50 Camcorder zeichnet 4K UHD/25p (4:2:0 8 Bit) und 1080p Full HD (4:2:2:2 10 Bit über SDI/HDMI-Ausgang) im MP4-Format auf Dual-Card SD-Kartensteckplätze auf. Für eine verbesserte Bildqualität soll der 4K 1/2,3-Zoll-Sensor im Zusammenspiel mit dem Bildprozessor Digic DV 6 sorgen.

Der Hersteller hebt weiter die intelligente optische Bildstabilisierung und auch das Objektiv hervor. Das Weitwinkelobjektiv (29,3-601mm) soll Bilder mit natürlichem, schönem Bokeh ermöglichen. Neben einem 3-Zoll-LCD-Touchscreen weist der Camcorder einen schwenkbaren hochauflösenden elektronischen Sucher auf.

Canon will den HF G50 in den USA ab April zum Preis von 1.100 Dollar anbieten.