NAB2019: Neues Sony-Zubehör für den FS7

Als Ergänzung für den FS7 kündigt Sony zur NAB2019 einen neuen ENG-Kit an und einen B4-Mount-Adapter. Lieferplan ist aber für beide erst Dezember 2019.

Den Camcorder PXW-FS7 (Test) hat Sony schon 2014 vorgestellt und seither mit der Version PXW-FS7 II einmal erneuert. Nun kündigt Sony zwei Ergänzungen an: CBK-FS7BK, einen ENG-Kit, und LA-EB1, einen B4-Mount-Adapter. Beide sollen ab Dezember 2019 verfügbar werden.

CBK-FS7BK

Der ENG-Kit besteht aus mehreren Teilen Zunächst ist das eine Extension Unit, also ein Kameraadapter, der direkt an den Camcorder angeflanscht werden kann. Dieser Adapter beinhaltet einen Slot für einen Audiofunkempfänger in den üblichen Abmessungen wie bei Schultercamcordern (2-Kanal-Receiver von Sony oder anderen Herstellern). Außerdem enthält der Adapter die Funktionalität und die Schnittstellen für Streaming und File-Transfer (WLAN oder 4G/LTE). Ebenso integriert: XDCAM-Air-Funktionalität inklusive QoS-Streaming mit Dual-Link-Verbindung.

Weiterhin bietet der Kameraadapter Schnittstellen für Genlock, Timecode und Raw-Output. Auch in puncto Spannungsversorgung bringt der Adapter neue Möglichkeite: Es können Sony-Akkus der Bauform BP-GL und BP-FL, sowie damit kompatible Dritthersteller-Akkus verwendet werden.

Als weitere Teile beinhaltet der ENG-Kit auch einen ENG-Sucher und eine passende Cheeseplate.

Drittes Element ist eine neue Kameraplatte mit einem verschiebbaren Schlitten und verändertem Schulterpolster, da sich das Gesamtsystem ja durch den Kameraadapter verlagert.

LA-EB1

Um den FS7 oder FS7II mit einem klassischen B4-Mount-Objektiv nutzen zu können, will Sony einen E/B4-Mount-Adapter anbieten. Der passt die 2/3-Zoll-Zooms mit B4-Mount an den E-Mount des Camcorders an — in elektrischer, wie in optischer Hinsicht.