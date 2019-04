NAB2019: Audio-Rucksack Stingray Backpack LE

Speziell für Tonleute konzipiert ist der Stingray Backpack LE. Dieser Rucksack erlaubt es, eine Stingray-Audiomischertasche direkt anzudocken, ohne umpacken zu müssen.

K-Tek bietet einen einzigartigen Rucksack, der speziell für Tonleute entwickelt wurde. Er erlaubt es eine Stingray-Audiomischertasche, wie sie häufig bei Außenaufnahmen genutzt wird, direkt anzudocken. Man kann also den voll beladenen Mixer in der Umhängetasche lassen, ihn aber bequem auf dem Rücken tragen. Der neue Stingray Rucksack LE macht es einfach, umfangreiches Audio-Equipment rasch zu transportieren, auch in unwegsamem Gelände.

Der Rucksack verfügt über mehrere Staufächer, ein separates Laptopfach und eine integrierte Regenhülle. Er ist umfassend verstell- und anpassbar. Zudem verfügt er über genügend Befestigungspunkte für zusätzliche Ausrüstung. Dank der starken inneren Rahmenstruktur soll der Rucksack langlebig, stabil und robust bleiben.

Eine vorgepackte, funktionsfähig ausgerüstete Audiomischertasche kann im Rucksack verstaut werden, ist aber innerhalb weniger Sekunden aufnahmebereit. Bei Verwendung von drahtlosen Schnittstellen für mobile Geräte kann die Mixertasche sogar einfach im Rucksack verbleiben. Das ermöglicht für den Soundmixer eine bequeme, schnelle und unauffällige Aufnahme.

Optionales Zubehör für den Rucksack ist ein Tonangelköcher und ein Satz von zwei Stingray Tension Straps, mit denen man etwa auch einen Stingray Harness befestigen kann.

Der Stingray Rucksack LE ist mit diversen Audiomischertaschen von K-Tek kompatibel, einschließlich Stingray Small, Medium, Large und Junior. Zusätzlich können in zwei zusätzlichen Taschen je eine Small Gizmo Bag sowie eine Batterie oder ein Windschutz untergebracht werden. Stingray Backpack LE kostet im Handel rund 475 US-Dollar (Nettopreis).