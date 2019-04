NAB2019: Viz Engine 4 für Live-Compositing

Viz Engine ist ein leistungsfähiges Echtzeit-Grafik-Rendering-System. In Version 4 bringt das System Echtzeit-Leistung in 4K — und mehr.

Viz Engine ist ein leistungsfähiges Echtzeit-Grafik-Rendering-System. Es rendert animierte 3D-Szenen in Echtzeit und produziert High-End-Animationen in HD, 4K und mehr. Viz Engine läuft als Standalone-Videoserver, aber als auch als komplette Grafik- und Video-Compositing-Plattform. Mit Viz Engine 4 ist damit ein neuer Level erreicht.

Das Design von Viz Engine umfasst drei Render-Pipelines, die ansprechendes Design mit vorlagenbasierten Workflows von Vizrt verbindet. Die neue Render-Pipeline Reality Fusion ermöglicht laut Hersteller sehr realistische Effekte in Echtzeit — mit einer Fülle, wie man sie bisher nur im Postproduction-Bereich kennt. Viz Engine 4 ermöglicht einen bisher unerreichten Realismus in virtuellen Studios und Augmented-Reality-Szenarios.

Schon etablierte Workflows können weiterhin genutzt werden, Viz Engine 4 ist abwärtskompatibel und deshalb in der Lage, die Reality-Fusion-Pipeline integrieren. Engere Integration mit den Engines anderer Drittanbieter, wie etwa Unreal Engine 4, erweitern die Flexibilität von Hintergründen, wie bei computergenerierten Bäumen, die sich scheinbar im Wind wiegen, kombiniert mit template-basierten Grafiken im Vordergrund.

Viz Engine 4 ist für Broadcaster optimiert. Zu den Funktionen gehören intuitive Steuerungsanwendungen, ein integriertes Asset-Management-Tool, Clip-Player, nachgeschaltete Keyer, Switcher-Funktionalität und DVEs. Der Fusion Keyer wurde von Grund auf neu entwickelt, um eine verbesserte Keying-Performance mit den neuesten Techniken wie Light-Wrapping, Denoiser und Multiple Mattes zu erzielen.

Viz Engine 4 bietet Kompatibilität mit etablierten und neuen Medientechnologien – einschließlich SDI, IP, UHD und HDR. Das System ist offen für jedes andere IP-Format, einschließlich Out-of-the-Box-Unterstützung für WebRTC, NDI und den Standard SMPTE 2110.