Crop Video mit Viz Libero

Vizrt führt ein intelligentes Videoschnitt-Tool ein, das es erleichtert, Sport Content für soziale Medien zu generieren.

Vizrt, Anbieter von Echtzeit-Grafik- und Live-Produktionslösungen für Content-Ersteller, kündigt eine Premiere für die Sportanalyse an.

Die neueste Softwareversion des Flaggschiff-Tools für die Verbesserung von Sporthighlights, Viz Libero, verfügt über eine neue Funktion, nämlich die Möglichkeit, Videos über eine einzige Benutzeroberfläche auf verschiedene Seitenverhältnisse zuzuschneiden. Benutzer können ein Projekt erstellen und mehrere Versionen auf verschiedenen Plattformen während oder nach einem Spiel veröffentlichen.

Social Storytelling vereinfacht

Durch diese plattformübergreifende Lösung können die Kunden von Viz Libero neue Zielgruppen durch kürzere, knackigere Clips über soziale Plattformen erreichen.

»Jüngere Bevölkerungsgruppen konsumieren Sport auf sozialen Medien durch kurze Clips wie Wiederholungen, Analysen und Highlights. Viz Libero hilft dabei, den perfekten Inhalt zu erstellen, um die Aufmerksamkeit neuer Zielgruppen wie der Generation Z mit anschaulichen und ansprechenden Grafiken zu gewinnen«, sagt Edouard Griveaud, Senior Product Manager bei Vizrt.

»Um unsere Kunden und Nutzer dabei zu unterstützen, diese neuen Zielgruppen noch besser und schneller zu erreichen und anzusprechen, haben wir ein einzigartiges Tool für die Erstellung von Social Media Videos entwickelt.«

Werkzeug zur Erstellung von Inhalten zu jeder Zeit und auf jeder Plattform

Diese neue Funktion macht Viz Libero zu einem 24/7 Content Creation Tool, das es Sendern und Sportligen ermöglicht, ihre Sportrechte zu erweitern und ihr Publikum jederzeit über lineare, digitale und soziale Plattformen zu erreichen.

Mit Viz Libero, das jetzt voll einsatzfähig ist und in der Cloud bereitgestellt werden kann, und in Verbindung mit einer flexiblen Lizenzierungsstruktur können Kunden den Wert von Viz Libero für Broadcast-Teams auf traditionelle Weise maximieren, bevor sie die Inhalte an ihre digitalen und sozialen Teams übergeben, um die Geschichte nach dem Abpfiff fortzusetzen.

Beschleunigte Content-Produktion

Neben der Möglichkeit, neue Zielgruppen schneller zu erreichen, konzentrieren sich die aktualisierten Funktionen der neuesten Version von Viz Libero auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Betreiber müssen nur noch das bevorzugte Seitenverhältnis auswählen, Analysen hinzufügen und Clips im Hochformat oder anderen gängigen Seitenverhältnissen für Veröffentlichungsplattformen exportieren.

»Verschiedene Social-Media-Plattformen bevorzugen unterschiedliche Formate. Mit dieser Funktion können die Betreiber Clips in einem bestimmten Format erstellen und an das Social-Media-Team zur Überprüfung und Veröffentlichung senden. Durch die schnellere Anpassung und Optimierung von Videos für bestimmte Plattformen werden das Engagement der Fans und die Reichweite der Inhalte erhöht, so dass die Inhalte schnell vom Stadion in die sozialen Medien gelangen», fügt Griveaud hinzu.

Das Social-Media-Crop-Tool in Viz Libero ist auch vorkonfiguriert, um Spieler zu verfolgen und so die grundlegendste Nutzung der Analyse für soziale Medien zu beschleunigen. Anwender können das Seitenverhältnis auswählen, dann auf den Player klicken und das Video-Zuschneidewerkzeug wird automatisch verfolgt und zugeschnitten.

Viz Libero 8.3 enthält auch mehrere andere Verbesserungen, darunter die Kalibrierung von Sportarten ohne Linien für Sportarten wie Cricket und Eishockey, bei denen es nur wenige Linien auf dem Spielfeld gibt, um die Platzierung von Grafiken zu steuern, sowie die native Datacenter-Integration für Sportec.