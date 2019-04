NAB2019: NewTek und Vizrt kündigen gemeinsam NDI 4 an

Newtek und Vizrt stellten jetzt NDI 4 mit einer Vielzahl neuer Funktionen vor, die die Videoproduktion über IP schneller und effizienter machen sollen.

NDI (Network Device Interface) ist ein Protokoll für IP-basierte Live-Video-Workflows. In der neuesten, von Newtek und Vizrt vorgestellten Version NDI 4 soll eine Vielzahl neuer Funktionen ergänzt und erweitert werden. So sollen die Bereiche Live-Video und Postproduktion enger zusammenrücken, etwa indem Möglichkeiten geschaffen werden, NDI-Videokanäle für echte Mehrkamerabearbeitung mit voller Synchronisation herzustellen.

NDI erfährt mittlerweile eine weit reichende Akzeptanz als IP-Videotechnologie. Laut Hersteller haben zahlreiche Unternehmen, darunter Panasonic, Avid, Microsoft Skype, Epic Games, Magewell, Adobe, Grass Valley, EVS, Vizrt, ChyronHego, Ross, Atomos und Sony, den SDK implementiert.

NDI 4 bietet einerseits eine Verbesserung der Videoqualität ohne Erhöhung der Bitrate, so der Hersteller. Die neue Version schafft aber zudem auch die Möglichkeit, eine nahezu unbegrenzte Anzahl von NDI-Videokanälen aufzunehmen — mit voller Synchronisation in jedem Video- oder Audioformat, einschließlich 4K und höher. NDI-Videoquellen werden ohne Rekompression aufgezeichnet und bieten die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl von Kanälen aufzuzeichnen, die nur durch die Festplatten- und Netzwerkleistung begrenzt ist. Die NDI-Aufzeichnung unterstützt einen Alphakanal, eine beliebige Anzahl von Audiokanälen.

Ebenfalls enthalten ist NDI-HX, das nun vollständig in den NDI-SDK integriert ist. Darüber hinaus ermöglicht die Unterstützung des Unreal Engine von Epic Games in NDI 4, dass nun in Unreal erstellte Apps als NDI-Quellen erscheinen.

Der NDI-4-SDK und die NDI-Tools sind kostenlose Downloads, sie sollen ab dem zweiten Quartal 2019 verfügbar werden.