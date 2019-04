NAB2019-Video: Resolve 16 mit Cut-Bereich und Keyboard

Stuart Ashton von Blackmagic stellt im Video Neuerungen für Resolve 16 vor: den neuen Cut-Bereich und das Resolve-Keyboard.

Blackmagic stellte während der NAB2019 in Resolve 16 etliche Neuerungen vor, darunter den Cut-Bereich und ein für Resolve optimiertes Keyboard mit farbmarkierten Tasten, vorprogrammierten Shortcuts und einem Jog/Shutte-Rad.

Stuart Asthon erläutert im Video, weshalb Blackmagic den neuen Cut-Bereicht entwickelt habe und geht darauf ein, wie es damit möglich ist, Material sehr schnell einzuspielen, zu schneiden und auszugeben.

Eine Besonderheit des neuen Cut-Arbeitsraums: mit seinen innovativen dualen Timelines erspart er dem Editor jegliches Herein- und Herauszoomen. Die obere Timeline zeigt Anwendern das komplette Programm, während der Editor in der unteren Timeline den aktuellen Arbeitsbereich eingeblendet bekommt. Beide Timelines sind voll funktional und ermöglichen es, Clips bequem in der bevorzugten Timeline zu verschieben und zu trimmen.

Stuart Ashton geht weiter darauf ein, dass Blackmagic auch AI in die Software integriert habe, die etwa erkennen soll, welche Schritte der Editor als nächstes plane – etwa einen Schnitt an einer bestimmten Stelle – und den Cursor entsprechend platzieren soll.







Um möglichst schnell schneiden zu können, hat Blackmagic mit dem Editor’s Keyboard ein weiteres Werkzeug vorgestellt. Es soll Editoren ein wesentlich schnelleres Arbeiten ermöglichen als mit einer Maus, weil beide Hände zugleich benutzen können. Für Suchfunktionen steht ihnen ein direkt in die Tastatur integrierter Suchlaufregler zur Verfügung. Auch hier, so Ashton, stand bei der Entwicklung der Wunsch im Vordergrund, ein Werkzeug zu entwickeln, das den Schnitt enorm beschleunige.