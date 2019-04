NAB2019-Video: Newtek-Neuheiten

Will Waters stellt die aktuellen Newtek-Produkt-Neuheiten im Video vor: Live Story Creator, VMC Software, Tricaster 410 Plus und neue Spark-Plus-Konverter.

Premium-Zugang mit Live Story Creator

Premium Access steht ab sofort jedem TriCaster-Besitzer zur Verfügung und bietet neue Funktionen für TriCaster TC1, TriCaster 410 Plus und VMC sowie ältere Modelle der TriCaster-Linie. Eine davon ist Live Story Creator, eine Möglichkeit zur Programmautomatisierung mit Microsoft Word. Damit soll es so einfach funktionieren wie das Erstellen eines Skripts in Microsoft Word, auch Trigger für Aktionen in Tricaster oder VMC zu laden und damit eine Show zu fahren.







VMC Software

Die volle Leistung des integrierten Produktionssystems VMC von Newtek soll in Kürze als reines Software-Abonnement verfügbar sein. Wie bei den Turnkey-VMC-Systemen beinhaltet auch die reine Software-Version integrierte Grafiken, Automatisierung, Medienwiedergabe, Aufnahme, Streaming, Transcoding und virtuelle Sets sowie alle Vorteile von Premium Access.

TriCaster 410 Plus

Tricaster 410 Plus ist der neueste unter den Tricaster-Mischern. Er bietet acht externe Eingänge, 4 M/Es, 4 Mix-Ausgänge und eine NDI-Integration für Video-, Audio- und Datenübertragung über IP.

NewTek Spark Plus und NewTek Spark Plus 4K

Mit Spark hat Newtek eine Serie an Konvertern im Programm, die es erlauben, Baseband-Video auf einfache Art nach NDI zu wandeln. Die neuen Spark-Plus-Modelle gibt es in 4K/UHD- und 1080p HDMI-zu-NDI-Versionen.