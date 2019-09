IBC2019: Vizrt mit Engine 4 und softwarebasierten Tools

Vizrt hat mit dem Release von Viz Engine 4 einen wichtigen Meilenstein erreicht. CTO Gerhard Lang betont den Leistungssprung des Systems und hebt den hohen Stellenwert softwarebasierter Tools hervor, die es ermöglichen, dass Vizrt in der Regie unterschiedlichste Aufgaben übernehmen kann.

Viz Engine 4 ermöglicht einen extremen Realismus in virtuellen Studios und Augmented-Reality-Szenarios. Das System ist für Broadcaster optimiert.

Zu den Funktionen gehören intuitive Steuerungsanwendungen, ein integriertes Asset-Management-Tool, Clip-Player, nachgeschaltete Keyer, Switcher-Funktionalität und DVEs. Der Fusion Keyer wurde von Grund auf neu entwickelt, um eine verbesserte Keying-Performance mit den neuesten Techniken wie Light-Wrapping, Denoiser und Multiple Mattes zu erzielen.

Gerhard Lang geht im Video darauf ein, wie wichtig dieses Release für Vizrt ist und welche Möglichkeiten es bietet. Vizrt habe schon sehr früh auf Software gesetzt und verfolge diesen Ansatz konsequent weiter, etwa mit den neu vorgestellten Tools für software-basiertes Visual Storytelling.

Virtuelles Set und AR-Steuerung: Viz Arc

Viz Arc ist ein Steuerungssystem für die Produktion virtueller Sets und Augmented Reality (AR)-Grafiken für die tägliche Live-Produktion. Das IP-basierte System, mit dem Benutzer AR-Grafiken und virtuelle Sets über eine einzige Benutzeroberfläche steuern können, ist laut Hersteller intuitiv und einfach zu bedienen und ermöglicht es sogar, AR-Elemente auf einer Lagekarte oder einem Studio-Grundriss einzurichten.

Viz Arc integriert sich in das gesamte Vizrt-Produktportfolio, einschließlich der Kommunikation mit Viz Virtual Studio, dem Tracking Hub von Vizrt, und kann auch mehrere Viz Engines gleichzeitig betreiben. Kunden haben direkten Zugriff auf Viz Artist Vorlagen und andere Integrationen von Drittanbietern, einschließlich Unreal Engine 4. Für Kunden mit Viz Engine 4 wird Viz Arc auch den neuen Fusion Keyer von Vizrt steuern.

Studioautomation und software-basiertes Switching: Viz Verdi

Viz Verdi ist eine neue softwaredefinierte Automatisierungsplattform, die es ermöglichen soll, mehr Inhalte auf mehr Plattformen zu produzieren, einschließlich der Wiederverwendung von Live-Programmen für Social Media und Online-Outlets. Das kostengünstige System passt sich den heutigen komplexen Produktionsumgebungen an und steht bereit, um den Übergang eines Fernsehsenders zu IP zu unterstützen.

Viz Verdi wurde für Rundfunkanstalten entwickelt, die ihre Technik erneuern und in eine IP-basierte Produktionsumgebung wechseln möchten. Viz Verdi reduziert demnach Fehler bei der On-Air-Programmierung und ermöglicht es dem Operator, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Story. Die Fähigkeit des Systems, gleichzeitig Live-Inhalte in mehreren Seitenverhältnissen zu produzieren, vereinfache die Bereitstellung auf mehreren Plattformen, so Vizrt. Viz Verdi wird im vierten Quartal 2019 veröffentlicht.

IP-nativer Multiformat-Live-Produktionsmischer: Viz Vectar

Die software-definierte Technologie macht Viz Vectar zu einer Plattform, die es Fernsehanstalten ermöglicht, organisch in die nächste Generation der Live-Contenterstellung zu wachsen. Es ist ein kompakter, aber leistungsstarker Live-Produktions-Switcher mit vier integrierten DDRs, integrierter Aufnahme und Social Media Streaming. Viz Vectar beherrscht unterstützt die Seitenverhältnisse und -formate digitaler Medien nativ.

Viz Vectar passt perfekt in das Vizrt-Ökosystem und unterstützt die Automatisierung von Viz Mosart und die Steuerung von Grafiken in der Viz Engine. Es senkt die Schwelle, jede Quelle auf Sendung zu bringen, indem es das NDI-Protokoll nativ für eine Vielzahl von Vizrt-Produkten einsetzt und zusätzlich SDI- und SMPTE ST 2110-Ein- und Ausgänge unterstützt. Kombiniert mit vier internen Multiviewern, 44 Eingängen und 8 M/Es ist Viz Vectar eine solide Investition für die aktuellen Bedürfnisse von Medienunternehmen, findet Vizrt. Viz Vectar wird im vierten Quartal 2019 veröffentlicht.

Workflow-Orchestrierung: Viz Helix

Das Viz Helix Media Workflow automatisiert gängige Produktionsprozesse, die auf dem Viz One Media Asset Management (MAM) System basieren. Die softwarebasierte Viz Helix, die vollständig Cloud-fähig ist, vereinfacht demnach komplexe IP-Workflows, indem sie zeitaufwändige und redundante Aufgaben rationalisiert. Viz Helix beschleunigt auch die Markteinführung neuer Inhalte und reduziert gleichzeitig On-Air-Fehler.