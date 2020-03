Adobe, Ross und WD sagen NAB-Teilnahme ab

Mit Adobe und Ross Video sagen zwei große Hersteller die Teilnahme an der NAB2020 ab.

Adobe wird in diesem Jahr nicht bei der NAB2020 ausstellen: »Wir freuen uns jedes Jahr darauf, unsere Video-Community auf der NAB zu sehen, um über die Branche und unsere Produktinnovationen zu sprechen. In den vergangenen Wochen haben wir die Situation rund um Covid-19 genau beobachtet und ausgewertet und die schwierige, aber wichtige Entscheidung getroffen, unsere Präsenz auf der Messe in diesem Jahr abzusagen. Wir sind zwar enttäuscht, aber die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Partner hat für uns höchste Priorität. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft mit unserer NAB-Community auf digitalem Weg in Kontakt zu treten.«

Auch Ross Video hat die NAB2020-Teilnahme abgesagt und erläutert: »Ross Video bedauert, dass wir uns von der NABShow 2020 zurückziehen. Ross war seit 1974 auf jeder NAB, und diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber wir haben eine klare Verpflichtung gegenüber unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und Familien.«

Weiter erläutert der Hersteller: »Ross ist damit nicht allein. Viele unserer Kunden und Partner haben Reisebeschränkungen eingeführt, weil sie sich Sorgen über die steigende Zahl der Covid-19-Fälle auf der ganzen Welt machen. (…) Wir entwickeln Notfallpläne und werden viele Elemente der Messe virtualisieren, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auch weiterhin alles Neue von Ross erfahren.«

Western Digital hat ebenfalls bekanntgegeben, sich wegen der Covid-19-Welle von der NAB2020 zurückzuziehen.