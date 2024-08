DMC: AMPP-Produktion im Tennis

Der TV-Dienstleister DMC Production hat für das Tennisturnier Nordea Open erfolgreich einen Remote-Produktions-Workflow mit Grass Valley AMPP implementiert.

DMC hat seinen Produktions-Workflow verfeinert. Wurden zuvor alle Produktionssignale für die weitere Bearbeitung an einen externen Standort geschickt, nutzt das Unternehmen nun Grass Valley AMPP, um vor Ort zu produzieren. Durch den Einsatz von sechs Grass Valley LDX 98-Kameras, LiveTouch X-Wiedergabesystemen, Audiomix X-Audiomischern und einem Maverik X-Produktionsmischer, der auf der AMPP-Plattform läuft, gewährleistet dieser Ansatz demnach einen vereinfachten und kostengünstigen Betrieb.

»Vergangenes Jahr haben wir alle Signale vom Veranstaltungsort zur Verarbeitung nach Oslo transportiert, was einen erheblichen Bandbreiten- und Logistikaufwand erforderte«, erklärt Johan Hedblom, MD – DMC Sweden. »Da wir in diesem Jahr alles vor Ort mit AMPP verarbeiten, müssen wir nur noch ein einziges World-Feed-Signal vom Veranstaltungsort aus übertragen. Das reduziert nicht nur den Bandbreitenbedarf, sondern vereinfacht auch das gesamte Setup.«

Workflow

Der neue Arbeitsablauf hat den Bedarf an Personal und Ausrüstung vor Ort reduziert. Am Veranstaltungsort sind nur noch sechs Crew-Mitglieder erforderlich, darunter vier Kameraleute, ein Assistenztechniker und ein Sendekoordinator. Kamerasteuerung und Shading werden von Norwegen aus ferngesteuert, während der Regisseur, der Tontechniker und der Replay-Operator in den Einrichtungen von DMC in Stockholm arbeiten.

Für die Weltübertragung fügt ATP-Media internationale Kommentare und Grafiken über London hinzu. Adam Marshall, CPO bei Grass Valley, kommentiert: »Wir sind begeistert, dass DMC unsere AMPP-Lösung einsetzt, um die Grenzen dessen zu erweitern, was bei der Remote-Produktion möglich ist. Dieses Setup zeigt nicht nur die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von AMPP, sondern entspricht auch unserem Engagement, nachhaltige und kosteneffiziente Broadcasting-Lösungen anzubieten.«

Umwelt- und Kostenvorteile

Durch die Verringerung der Anzahl der Mitarbeiter vor Ort und die Minimierung des Transports der Ausrüstung konnte DMC die Reise- und Unterbringungskosten erheblich senken.

Resümee

»Der Unterschied in diesem Jahr ist bemerkenswert«, sagt Johan Hedblom von DMC. »Der geringere Bedarf an Verbindungen mit hoher Bandbreite und die vereinfachte Logistik haben den Produktionsprozess nicht nur wesentlich reibungsloser, sondern auch kostengünstiger gemacht. Dieser neue Ansatz ermöglicht DMC eine neue Einnahmequelle, indem Veranstaltungen wie Padel und Bowling zum ersten Mal durchgeführt werden. Wir freuen uns darauf, die gewonnenen Erkenntnisse auf andere Veranstaltungen anzuwenden und unsere Arbeitsabläufe weiter zu verbessern.«