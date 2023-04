Sponsoren der NAB-News 2023

Wir danken den Sponsoren unserer NAB-Berichterstattung 2023: Adobe, EVS, Lawo, Qvest und Riedel Communications.

Vom 16. bis zum 19. April findet die NABShow statt. Während und nach der Messe informiert film-tv-video.de seine Leser schwerpunktmäßig über die Neuheiten der Broadcast-Messe NAB2023.

Die NABShow ist die größte Broadcast-Messe der Welt: gemessen an den Besuchern, an den Ausstellern und an der Fläche. Über die mittlerweile 100 Jahre, die diese Messe schon existiert, hat sich natürlich bei weitem nicht nur die Technik, sondern das gesamte Bild dieser Tradeshow verändert. Einen Abriss der wichtigsten Milestones der NAB finden Sie hier.

Laut Veranstalter haben sich bei der NAB2023 1.246 Aussteller angekündigt — allerdings haben natürlich nicht alle Aussteller auch wirklich einen eigenen Stand, sondern viele präsentieren ihre Produkte und/oder Dienstleistungen als Co-Aussteller von anderen Ausstellern und/oder an Gemeinschaftsständen.

In vier riesigen Hallen und auf einem Außengelände des Las Vegas Convention Centers, findet die NABShow in diesem Jahr statt: laut Veranstalter auf einer Netto-Ausstellungsfläche von mehr als 50.000 m2 oder 5 Hektar.

film-tv-video.de wird dort präsent sein und über die wichtigsten Neuheiten berichten.