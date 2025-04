Chyron streamt mit SRT

Die neue Software Version Prime 5.1 integriert jetzt das Streaming Protokoll Secure Reliable Transport (SRT) in die Grafik-Umgebung.

Damit können mit Prime erzeugte Grafiken jetzt in SRT übernommen werden, so dass den Produzenten bzw. Sendern zuverlässige Ein- und Ausgänge mit geringer Latenz zur Verfügung stehen. SRT-Streams sind Codec-unabhängig, so dass ein Sender aus dem eigenen Workflow professionelle Videoqualität ausspielen kann. Weil SRT Paketverluste, Jitter und die Wiederherstellung des Video- und Audio-Timings berücksichtigt, kann auch über unzuverlässige Netzwerke gestreamt werden.

Die Verbesserungen der Version Prime 5.1 beruhen auf Hinweisen der Nutzer zur Erstellung von Bedienfeldern, der Gestaltung datengesteuerter Szenen oder der Implementierung von Mediendateien in eine Grafik. Mittels einer einfachen Control Panel-Funktionalität können Grafiken während einer Live-Sendung ins Signal eingeschleust werden. Das Erzeugen von Bedienfeldern für komplexe Szenen mit mehreren Objekten wurde beschleunigt.