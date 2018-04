Britischer Zweitligist nutzt Blackmagic-Produktionslösung

Der Derby County Football Club implementierte eine Broadcast-Lösung von Blackmagic Design. Der englische Fußballverein investierte dafür in mehrere Kamera und in einen neuen, kompletten Live-Produktions-Workflow, um seinen Fans einen dynamischeren und fesselnderen Stream bieten zu können.

Der Derby County Football Club (DCFC) in Manchester hat in einen Live-Produktions-Workflow mit mehreren Blackmagic-Kameras, darunter Blackmagic Studio Camera 4K, Micro Studio Camera 4K und Ursa Mini 4.6K investiert.

Unter der Leitung von Matt Reeder, Head of Broadcast und Stuart Fisher, CTO, hatte der DCFC die Entscheidung getroffen, als einer der ersten Vereine der zweiten englischen Fußballliga über seine Streaming-Plattform RamsTV ein breitgefächertes Angebot an Inhalten zu Spielaufstellungen sowie Informationen vor und nach dem Spiel zur Verfügung zu stellen. Für die Übertragung von Heimspielen nutzt der DCFC zurzeit elf Kamerakanäle.

Den Kern der Infrastruktur entwickelte Broadcast-Consultant Peter Knowles von Studio Expert mit Blackmagic Design Produkten: »Derby County hat sehr hohe Ansprüche an die Qualität der Übertragung von Inhalten an seine 300.000 Fans rund um den Erdball«, sagt Knowles.

Für ihn sei dies jedoch erst der Anfang: »Derby hat jetzt ein spezielles Studio, in dem Einspieler von Moderatoren mit drei Studiokameras von Blackmagic Design in 4K voraufgezeichnet werden können. Dann haben wir noch zwei Kameras an der Hauptaufhängung über der Mittellinie und eine Ursa Mini 4.6K als Remote-Kamera an der Seitenlinie. Die benutzen wir auch für Interviews vor und nach dem Spiel. Abgerundet wird das noch durch eine am Tunnel fixierte Micro Studio Camera 4K, die die Mannschaftsaufstellung und Spielvorbereitungen im Weitwinkel einfängt.«

Die gesamte Installation basiert auf einem Single-Mode-Glasfasernetzwerk mit 24 Lichtleitern und einer Smart Videohub 40×40 für die Signalverwaltung im gesamten Pride Park Stadion.

»Unsere Videokreuzschiene bietet ein unglaublich flexibles Grundgerüst, besonders in dieser Anfangsphase, in der wir das neue System integrieren«, so Knowles. »Das Kreativteam wird sie noch ausgiebig nutzen, um neue Quellen einzubinden. Das bietet viel Flexibilität, und Derby kann so etwas experimentieren. Neben den elf Kamerakanälen verfügen wir über umfangreiche Möglichkeiten für Zeitlupen und Wiederholungen sowie eigens erstellte Grafiken zur Spielanalyse.«

»Der DCFC möchte seinen Fans einen dynamischeren und fesselnderen Stream bieten und dafür auf dem Besten aus der Sportübertragungstechnik aufbauen. Der Schlüssel dazu war, nur die besten Hardwareprodukte auszuwählen«, sagt Knowles abschließend. »Mit einem System aus Blackmagic Design Produkten ist es dem Editoren-Team des Vereins möglich, jeden Pass und jeden Zweikampf einzufangen und gleichzeitig sicherzugehen, dass sich die Produktion auf Weltklasseniveau befindet.«