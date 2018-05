Super Bowl auf Facebook-Live

Radio funktioniert schon lange nicht mehr nur über die Stimme. Auch Radiosender müssen ihren Nutzern Video-Content liefern — und das am besten im Netz. Die zwei US-Sender KTBB und KRWR arbeiten dafür mit Matrox Monarch HD — und berichteten via Facebook-Live unter anderem vom Super Bowl.

Jedes Jahr begeistert der Super Bowl mehr als 100 Millionen Zuschauer. Damit ist er nicht nur ein Riesen-Event für Footballfans, sondern auch für die Medienbranche. Unzählige Pressevertreter aus ganz Amerika reisen in die jeweils gastgebende Stadt und sichern sich einen der Plätze im Pressezentrum. Alle berichten gleichzeitig von diesem Zentrum aus. Eine einwöchige Promo-Veranstaltung, die »Radio Show«, bereitet auf das Super-Bowl-Spiel vor. Dort können die anwesenden Pressevertreter aktuelle und ehemalige Football-Spieler, Sportkommentatoren und Promis interviewen.

In den vergangenen zwanzig Jahren berichteten unter anderem auch die beiden Schwesterradiosender KTBB 97.5 FM News & Talk und KRWR 92.1 FM The Team Sports Radio über den Super Bowl.

Zunächst konzentrierten sie sich jahrelang auf traditionelle Radioshows, waren allerdings unter den ersten fünf Radiosendern, die Videoequipment mit im Gepäck hatten. Paul Gleiser, Inhaber und Betreiber von KTBB und KRWR, wollte den Sender in eine Live-Plattform verwandeln, seine Interviews auf ganz neue Art und Weise ausstrahlen und seine Zuhörer auch mit tollen Bildern versorgen.

Eine neue (Hardware)-Formation

Lange Zeit nahmen KTBB und KRWR Videointerviews nur mit einer einzigen Kamera auf und luden den Content dann auf ihren Webseiten und Youtube-Kanälen zur VOD-Nutzung hoch. Für den 51. Super Bowl wollten die Sender ihren Nutzern aber ein verbessertes Seherlebnis liefern: Mit einem Multi-Kamera-Interview-Setup wollten sie zwischen Gästen und Moderatoren hin und her wechseln und alles live auf Social Media ausstrahlen.

Paul Gleiser recherchierte deshalb Video-Mischer und Encoder-Optionen und entdeckte ein passendes Paket. Darin enthalten waren der Matrox Monarch HD Encoder und ein Roland V-1HD Videomischer. Mit diesem Hardware-Paket konnten KTBB und KRWR simultan streamen und aufnehmen und so ihre Follower über Facebook Live erreichen. »Für uns war das Paket der Schlüssel, mit dem wir das, was wir uns vorstellten, umsetzen konnten«, erklärt Gleiser. »Wir konnten mit mehreren Kameras drehen und gleichzeitig aufnehmen. Das war perfekt.«

Eine Spielstrategie festlegen

Die Installation bestand aus einer Zwei-Kamera-Konfigurierung – eine Kamera wurde auf den Gast gerichtet, die andere auf den Moderator. HDMI-Ausgänge von beiden Kameras und ein Laptop, der Grafiken im unteren Drittel generieren sollte, wurden mit dem Roland V-1HD Mischer verbunden. Ein weiteres HDMI-Kabel verband den Mischer mit dem Monarch HD. Ein Audiomischer nahm den Ton von zwei Mikrofonen auf, die jeweils beim Gast oder Moderator positioniert wurden. Ein analoger Anschluss verband den Mischer über eine 1/8-Inch-Buchse mit dem analogen Stereo-Eingang des Monarch HD.

Streaming- und Speichermedien sowie Encoder-Parameter, wie etwa Auflösung und Bit-Rate, konnten von Geisers Team über den webbasierten Monarch Command Center leicht und intuitiv konfiguriert werden. Dank der minimalen Setup-Zeit und geringen Produktionskosten konnten KTBB und KRWR schnell auf Sendung gehen.

Facebook Live

Über RTMP können nun Videointerviews live und aus unterschiedlichen Blickwinkeln in 720p direkt auf Facebook Live gestreamt werden, inklusive Laptop-generierter Titelgrafiken, die in Echtzeit in die Live-Übertragung eingeblendet werden. Diese Titel zeigen etwa die Namen der Gäste, Interview-Themen und Sponsoreninfos. Gleichzeitig wird VOD-Content in besserer Qualität – in 1080p – auf einer SD-Karte im Monarch HD aufgezeichnet. Die Interviews werden in einem einzigen Dreh umgesetzt, bei dem zwischen den beiden Kameras hin und her geschaltet wird. Nach der Kodierung kann sofort mit dem Editing-Prozess begonnen werden, ein Transkodierung ist nicht mehr notwendig. Das soll eine schnelle, reibungslose Postproduction garantieren, bei der in Adobe Premiere lediglich ein simpler Schnitt am Anfang und Ende jedes Interviews vorgenommen werden muss. Dann gehen die Videos direkt auf den Youtube-Kanälen der Sender online, die darüber hinaus als Youtube-Links auf der jeweiligen Sender-Webseite eingebettet werden.

Resümee

War es vor einiger Zeit noch undenkbar, dass Radiosender überhaupt Video-Content generieren würden, sieht das heute ganz anders aus. Die beiden Radiosender KTBB und KRWR können dank Matrox HD ihre Videointerviews auf Facebook Live wie auch auf anderen Video-Plattformen ausstrahlen und für VOD aufzeichnen – und auf diese Weise ihr Angebot für die Hörer erweitern.