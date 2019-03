»Lebendige Bilder« schaffen

Tatsächliche Ereignisse um die Whistleblowerin Katharine Gun greift der britisch-amerikanische Politthriller »Official Secrets« auf. Bei den Dreharbeiten in England entschied sich Kameramann Florian Hoffmeister, BSC, für Sonys Flaggschiff und setzte zwei Venice-Vollformatkameras ein.

»Meiner Meinung nach hat die großformatige Filmkunst das digitale Filmemachen bereichert und die Venice von Sony ist in dieser Hinsicht ein wichtiger Meilenstein«, wird der Bildgestalter und Absolvent der DFFB zitiert. Florian Hoffmeister gibt sich begeistert von dem Aufnahmegerät: Nach Tests des Rental-Hauses Movietech habe sich gezeigt, »dass die Kamera meine Erwartungen in puncto Farbe und Kontrast erfüllte. Mit der Kamera lassen sich natürliche, satte Farben abbilden«. Darin sieht Hoffmeister »eine enorme Entwicklung« für digitale Drehs. »Ich versuche bei jeder Kamera den Punkt zu finden, an dem das Bild lebendig wird, wenn also eine Wechselwirkung mit den Objektiven, den Farben und dem Licht entsteht.«

Die Geschichte von Katharine Gun, die 2003 einen britisch-amerikanischen Spionageangriff gegen den UN-Sicherheitsrat enthüllte, wollte Hoffmeister mit »einer feinfühligen und präzisen Erzählhaltung« ins Bild setzen. Das sei mit der Venice gelungen. »Keira Knightley trug am Set nur sehr wenig Make-up und ihre Haare waren sehr dezent gestylt. Daher brauchten wir eine Kamera, die die Stimmung genau einfängt und die Verletzlichkeit in jeder einzelnen Szene auf der Leinwand greifbar macht. Durch die satten Farben, den natürlichen Kontrast und die Direktheit der großformatigen Aufnahmen konnte die Venice genau dies liefern«, berichtet Hoffmeister weiter. Der gebürtige Braunschweiger nutzte außerdem den Umstand, dass in 4K im Seitenverhältnis 6:5 gedreht werden konnte. Der Film wurde komplett im Breitbildformat aufgezeichnet. Auf anamorphotische Optiken und deren Nachteile konnte verzichtet werden.

Product Marketing Manager Sebastian Leske sieht Sony Professional in engem Kontakt mit den Kameraleuten und auf dem richtigen Weg bei der Kamera-Entwicklungen. Der Einsatz der Venice bei Produktionen wie »Official Secrets« öffne »neue Maßstäbe im Bereich der Großformataufnahmen«.

Florian Hoffmeister wurde 2001 nach seinem Abschluß an der DFFB bekannt mit Filmen von Hannes Stöhr und Henrik Handloegten. In letzter Zeit arbeitete er für viele internationale Produktionen. U.a. drehte er »Johnny English – Man lebt nur dreimal« und »Hitman – Agent 47«. »Die Habenichtse« mit Julia Jentsch ist seine jüngste Regiearbeit. 2014 war er unter den »Variety’s 10 Cinematographers to Watch«.

Regisseur und Koautor von »Official Secrets« ist Oscar-Preisträger Gavin Hood (»Tsotsi«). Hauptrollen an der Seite von Keira Knightley spielen Matt Smith und Ralph Fiennes. Der Film hatte im Januar 2019 beim Sundance-Festival Weltpremiere. Ein Kino-Starttermin für Deutschland steht noch nicht fest.