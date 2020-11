Gravity: Sport-Produktionen der letzten Wochen

Cricket, Rugby, Autorennen mit und ohne Benzin — das waren einige der jüngsten Sportproduktionen für den Broadcast-Dienstleister Gravity.

Immer mehr Sportproduktionen realisiert Gravity Media nicht mit Ü-Wagen, sondern mit Flightcase-Regien und als Remote Production.

Rugby

Die World Tens Series ist ein internationales, professionelles Zehner-Rugby-Turnier. Mannschaften aus jeweils zehn Spielern treten dabei in zwei zehnminütigen Halbzeiten gegeneinander an. Die Teams in Privatbesitz touren rund um den Globus und tragen dort die Begegnungen aus. Das erste dieser Turniere fand zwischen dem 24. Oktober und 7. November 2020 auf den Bermudas statt, acht internationale Teams nahmen teil und Gravity übernahm die TV-Übertragung.

Ab 2021 soll das Turnier auf 16 Teams ausgeweitet werden, die Turniere sollen an zwölf Orten auf der ganzen Welt stattfinden.

Das Turnier wird derzeit auf Sky Sports in Großbritannien sowie auf ESPN und ESPN+ für den amerikanischen Kontinent übertragen. Ausgewählte Spiele der Bermuda World Tens wurden auch über den YouTube-Kanal von Sky Sports veröffentlicht. Das Team von Gravity Media war vor Ort und transportierte eines seiner Spezial-Flypacks für das Rugby-Turnier zum Austragungsort.

Formel 1

Die Crew von Gravity Media war und ist auch hinter den Kulissen der Formel 1 aktiv, so etwa beim »Grand Prix der Emilia Romagna« (Foto). Gravity produzierte dort eine Highlight-Show für Channel 4 — beim ersten Formel-1-Rennen auf der historischen Rennstrecke in Imola seit 2006.

Und auch in der Türkei und am vergangenen Wochenende in Bahrain, wo der dramatische Feuerunfall von Romain Grosjean stattfand, war Gravity bei den Formel-1-Wochenenden 2020 aktiv. Die letzten Rennen der aktuellen Saison finden vom 4. bis 6.12.2020 statt — zunächst erneut in Bahrain und zum Saisonfinale am 11. bis 13.12.2020 dann in Abu Dhabi.

Das Team von Gravity Media lieferte und liefert jeweils die TV-Technik für die Außenübertragung, einschließlich eines Flypacks für Remote Production — in Zusammenarbeit mit der TV-Produktions-Agentur Whisper, an der die Rennlegende David Coulthard beteiligt ist.

Sim-Racing

Eine ganz andere Art von Autorennen, vollkommen ohne Benzingeruch, ist das Sim-Racing — eine Variante von eSports. Dabei werden realistische Autorennen in Form von Computersimulation am PC oder einer Spielkonsole nachgebildet. Dabei werden Fahrphysik, Traktion, Grip und Reifenverhalten exakt wie möglich simuliert. Als Fahrer braucht man Simulations-Software, die passende Hardware (PC oder Konsole) sowie eine geeignete Peripherie wie Lenkrad und Pedale — sowie einen Monitor. Sim-Racing wird auch als Trainingsmöglichkeit von real fahrenden Rennpiloten genutzt.

Wegen der Corona-Pandemie intensivierten etliche Motorsportverbände weltweit ihre Sim-Racing-Aktivitäten, so etwa auch in Australien. Dort sind die »Virgin Australia Supercars Championships« sehr populär, das ist eine Tourenwagenmeisterschaft (entsprechend zur DTM in Deutschland).

Gravity hat in diesem Bereich schon Erfahrung, so übertrug das Unternehmen die »BP Supercars All Stars Eseries« ab dem 8. April 2020 über zehn Runden auf der Computersimulationsplattform »iRacing«. Die Supercars-Fahrer traten bei diesen Rennen auf berühmten Rennstrecken rund um den Globus von ihren jeweiligen Wohnorten aus gegeneinander an.

Nun ist die »Supercars Pro Eseries« in vollem Gange! Die Eseries fand ebenfalls wieder auf der iRacing-Plattform statt, lief über sechs wöchentliche Runden bis 1. Dezember 2020, und wurde live auf den Seiten von Fox Sports, Kayo Sports, Supercars, Facebook, Twitch und Youtube übertragen.

Die Fahrer haben bei der »Supercars Pro Eseries« zu Hause ihren eigenen Spiele-PC, der mit dem Internet verbunden ist und über den zentralen PC gesteuert wird. Die Zuschauer sind in der Lage, die Live-Action der Fahrer zu sehen, dadurch werden die Fahrer mit einer separaten Kamera aufgenommen, die via Zoom-App verfügbar ist.

Ein Moderator und die Fahrer waren im Fox Sports Studio in Melbourne untergebracht und per Bild- und Tonleitung mit einem Kontrollraum von Gravity Media im Produktionszentrum in Sydney verbunden. Alle Kameras, Audio- und Video-Feeds zwischen den beiden Standorten wurden über schnelle, sichere exklusive Verbindungen gewährleistet.

Cricket

Der durch die Pandemie stark verspätete australische Cricket-Sommer begann mit dem ersten Wettbewerb, der Women’s Big Bash League. Die Women’s Big Bash League ist der australische Cricket-Wettbewerb Twenty20 für Frauen.

Gravity Media wurde erneut vom australischen Cricket-Verband beauftragt, das Streaming und die TV-Übertragung mehrerer Wettbewerbe umzusetzen. Für die Big Bash League der Frauen wird Gravity Media 35 Spiele auf die Fox-Streaming-Plattform Kayo streamen und 12 Spiele auf Fox Sports übertragen.

Das Projekt umfasst auch das internationale Tourneespiel zwischen Australien und Indien, das in Australien und in der ganzen Welt übertragen wird, den eintägigen Inlandswettbewerb der Männer — den Marsh Cup — sowie das eintägige nationale Pokalendspiel der Frauen — und eine Reihe anderer altersspezifischer Wettbewerbe.