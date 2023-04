Riedel: IP-Lösung in nur drei Wochen

Riedel lieferte in nur drei Wochen ein MediorNet-System für ein E-Sports-Event an den US-Ausstatter Quince Imaging.

Seit etwa 25 Jahren stattet Quince Imaging Veranstaltungen mit hochwertiger AV-Technik aus. Innerhalb der geforderten drei Wochen ab Bestellung konnte Riedel Communications dem US-Ausstatter 40 MediorNet-Geräte und eine VirtU 48-S IP-Plattform liefern.

Aufgrund des engen Zeitrahmens war eine standardbasierte, ganzheitliche und verlässliche Lösung gefragt. Die Technik des Wuppertaler Unternehmens optimierte die Infrastruktur im Hintergrund des Live-Events für hochauflösende Workflows zur Versorgung und Steuerung von 24 4K UHD Panasonic Laserprojektoren in der gesamten Arena.

»Wir benötigten eine End-to-End-Lösung, die gleichzeitig 4K-Video routen, erweitern und konvertieren kann – und das mit minimaler Setup-Zeit für schnelle Drehs an einem temporären Veranstaltungsort«, erläutert Eric Gazzillo, Vice President Quince Imaging, die technischen Anforderungen. »Es gibt nur sehr wenige Optionen für End-to-End-Lösungen, vor allem bei einer derart kurzen Zeitspanne. Riedel waren die einzigen, die sofort liefern konnten.«

Die von Riedel bereit gestellten 40 MediorNet FusioN 6B Edge-Devices wurden mit einer einzigen 1-HE VirtU 48-S IP-Core-Infrastrukturplattform und einer Auswahl an SFPs über ein umfassendes Glasfaser-Backbone gepaart. So wurden unterschiedlichste Geräte miteinander verbunden, um hochwertige 4K-Videos zu liefern. Für die Verteilung der Video- und Steuersignale sorgte die VirtU 48-S über das Backbone.

Von HDMI zu ST 2110 und zurück

Rund die Hälfte der FusioNs führte die notwendigen HDMI/12G-zu-IP ST 2110-Konvertierungen der von den HMDI-Ausgangsports des Disguise-Medienservers kommenden Signale durch. Die ST 2110-Signale wurden über Glasfaser transportiert, was die Verkabelung vereinfachte. Die andere Hälfte der FusioNs konvertierte die ST 2110-Signale für die volumetrischen Projektoren zurück in Kinoauflösung 4K 12G/SDI. Auch in schwierigen Position, etwa auf Traversen, wurden die kleinen FusioNs direkt an den Projektoren montiert, so dass Kabelwege minimiert wurden.

»Mit Riedel hat einfach alles funktioniert«, so Liam O’Hanlon, Director of Engineering, Quince Imaging. »Nicht nur, dass die Riedel FusioN-Lösung so gut funktioniert hat — Produktverpackung und -lieferung waren einzigartig und in Perfektion umgesetzt. Es war ein Leichtes, mit Riedel direkt in Kontakt zu treten und die Inbetriebnahme verlief absolut reibungslos. Wir sind dankbar, dass Riedel uns dabei helfen konnte, eine so große Chance in einem engen Zeitrahmen zu meistern.«

»Wir freuen uns sehr, dass wir trotz der anhaltenden globalen Lieferketten- probleme ein Qualitätsprodukt pünktlich liefern konnten, was zu einer reibungslosen und erfolgreichen Installation führte«, so Dave Caulwell, Regional Sales Director, Riedel Communications North America.