Gravity pimpt Sim-Racing-Übertragungen

Gravity setzt virtuelle Autorennen in Szene: »Cash Converters Supercars Eseries«.

Sim-Racing sind virtuelle Autorennen — eine Variante von eSports. In Australien produziert Gravity Media mit erheblichem Aufwand Live-Streamings von solchen virtuellen Autorennen. Gravity stellte für den Rechteinhaber die technische Infrastruktur und Einrichtungen für die »Cash Converters Supercars Eseries« bereit. Diese Rennserie findet vom 25. August bis zum 29. September 2021 auf der iRacing-Plattform statt. Bei den Live-Streamings der Rennen können die Fans eine Mischung aus Supercars-Rennfahrern und Elite-Sim-Racern sehen, wobei die Teams um einen Hauptpreis von mehr als 20.000 Dollar kämpfen.





Firmenvideo: Trailer für die virtuelle Autorennserie.

Beim Sim-Racing werden realistische Autorennen in Form von Computersimulation am PC oder einer Spielkonsole nachgebildet. Dabei werden Fahrphysik, Traktion, Grip und Reifenverhalten so exakt wie möglich simuliert. Als Fahrer braucht man Simulations-Software, die passende Hardware (PC oder Konsole) sowie eine geeignete Peripherie wie Lenkrad und Pedale — sowie einen Monitor. Sim-Racing wird auch als Trainingsmöglichkeit von real fahrenden Rennpiloten genutzt.

Die Produktionszentren von Gravity Media in Melbourne (PCM) und Sydney (PCS) betreuen und realisieren die Eseries-Übertragungen. PCS fungiert dabei als Hauptdrehscheibe, hier gibt es ein spezielles Studio-Setup, das eine 10 m x 2,5 m große LED-Wand beherbergt, um verschiedene vom Kontrollraum aus verwaltete Feeds anzuzeigen. Bei PCM sitzen die beiden Hauptkommentatoren vor der Kamera, nutzen ein Kommentatorenkit und einen 103-Zoll-Bildschirm im Hintergrund, der die Live-Signale zeigt. Der Ton wird zusammen mit dem Kamerasignal über eine direkte Glasfaserverbindung nach Sydney übertragen.

Eine zusätzliche IP-Audioverbindung zwischen PCM und PCS erleichtert die Live-Kommentierung sowie die Produktion und technische Kommunikation zwischen den beiden Einrichtungen.

Gravity Media stellte auch die Kommunikation für das Remote-Support-Team für das Gaming-Equipment bereit. Ein IP-System ermöglicht es dem Remote-Team, vom Kontrollraum im PCS aus direkt mit dem Regisseur, dem Produzenten und den Operatoren vor Ort zu sprechen. Bei den einzelnen Fahrern des Rennens, die remote zugeschaltet werden, hat Gravity Media Kameras aufgebaut und verbindet deren Bildsignale via Zoom mit dem Producer der Übertragung. Der Producer kann während der Rennen den Kamerablick auf einzelne Fahrer auswählen und anschließend über die in PCS integrierte Kommunikation via Discord — einen Online-Dienst für Instant Messaging, Chat, Sprachkonferenzen und Videokonferenzen — einzelne Fahrer interviewen.

Das Eseries-Programm wird an FoxSports gesendet und in dessen Foxtel-Kanal integriert, außerdem an Kayo auf dessen IP-Sportplattform und an Network 7 für dessen IP-Dienst 7Plus. Zudem werden die Live-Streamings auch auf Facebook, Twitch und YouTube angeboten, das Coding hierfür erledigt ebenfalls Gravity Media.

»Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Gravity Media bei diesem Event. Die unvergleichliche Erfahrung und Expertise des Unternehmens bei der Bereitstellung hochwertiger Übertragungsinfrastrukturen machte es zur perfekten Wahl«, sagte Nathan Prendergast, General Manager TV & Content bei Supercars Australia. »Dieses Projekt mag einige unerwartete Herausforderungen mit sich gebracht haben, aber wir haben keinen Zweifel daran, dass dies ein fantastisches Event sein wird, das unseren Fans ein erstklassiges Erlebnis bietet.«

»Esports wächst weiterhin rasant, daher freuen wir uns, in dieser aufregenden Zeit für die Branche an einem so hochkarätigen Event beteiligt zu sein«, sagte Ben Madgwick, Director of Media Services & Facilities, Gravity Media Australia. »Obwohl die Komplexität der Produktion in einer Covid-Welt — insbesondere die jüngsten lokalen Abriegelungen — einige Herausforderungen mit sich brachte, ist unser Team sehr versiert darin, sich an jede Situation anzupassen und innovative Lösungen anzubieten, die die bestmögliche Lieferung gewährleisten.«