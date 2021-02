Touchdown mit X-One

Fußball ist in vielen Ländern als dominierende Sportart gesetzt. Fußball ist auf allen Kanälen zu sehen und wird in der Regel auch sehr aufwändig produziert, besonders in den höheren Ligen. Andere Sportarten müssen hingegen für Medienpräsenz sehr viel härter kämpfen und müssen sich mit geringeren Mitteln zufrieden geben.

Bis vor einigen Jahren fehlte nicht nur das Budget, sondern auch das passende Equipment, um die »Randsportarten« und die niedrigeren Ligen hochwertig zu produzieren. Das hat sich jedoch grundlegend geändert, seit etliche Hersteller diesen Markt für sich entdeckt und passende Produktionssysteme entwickelt haben.







Die neuen Produktionsmittel und Distributionsmöglichkeiten ermöglichen es heute, mit weniger Budget, dennoch absolut professionell zu produzieren. Eines der passenden Produktionssysteme ist X-One, entwickelt vom belgischen Hersteller EVS, der in der hochwertigen Live-Produktion zuhause ist. X-One richtet sich ganz explizit an Anwender, die professionell arbeiten wollen, aber eng begrenzte Budgets haben.

X-One: Systemüberblick

X-One erlaubt Live-Produktionen mit bis zu sechs Kameras. Das System basiert vollständig auf Touchscreen-Bedienung. Es wurde so entwickelt, dass es ein einziger Operator komplett bedienen kann.

Der Operator kann mit X-One schneiden, Grafiken gestalten und einfügen, Replays erstellen und auch Audio steuern. Hier helfen die kontextbezogenen Funktionen des Systems, die je nach Produktionsart andere Funktionen auf der Oberfläche in den Vordergrund stellen.

Neue Zielgruppen

Die österreichische Produktionsfirma Pilgerfilm gibt es bereits seit mehr als 20 Jahren. In den Anfängen konzentrierte sich das Unternehmen auf die Nachrichtenproduktion, später kam die Produktion von Live-Sport hinzu, beispielsweise in den Sportarten Ski, Eishockey und American Football.

In den vergangenen Jahren sei hier ein Bedarf nach einem neuen System entstanden, erläutert Lukas Pilger. »Wir haben ein stabiles, professionelles Produktionssystem für Live-Sport gesucht. In unserem Produktionsfahrzeug gibt es nur wenig Platz, deshalb sollte es auch möglichst kompakt sein«, erklärt Lukas Pilger.

»So sind wir auf X-One gestoßen und haben schnell erkannt, dass wir damit nicht nur unsere Platzprobleme lösen konnten, sondern auch viel Funktionalität für unsere Produktionen erhielten.«

