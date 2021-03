Infront Productions nutzt Lawo IP-Lösungen

Infront Productions vertraute beim Betrieb des internationalen Sendezentrums der Ski-WM sowie bei der Verteilung der Feeds auf eine IP-Broadcast-Infrastruktur von Lawo.

Bei den FIS Alpine World Ski Championships 2021, die vom 8. bis 21. Februar 2021 in Cortina d’Ampezzo in Italien stattfanden, weist der Medaillenspiegel Österreich, die Schweiz und Frankreich als die erfolgreichsten Nationen des Wettbewerbs aus. Den WM-Titel hinter den Kulissen errang eine erstklassige technische Ausstattung, installiert und betreut von einem professionellen Technikteam.

Infront Productions, Broadcast-Partner der FIS Championships, vertraute beim Betrieb des internationalen Sendezentrums sowie bei der Verteilung der Feeds auf eine IP-Broadcast-Infrastruktur von Lawo. Tragende Säulen des Setups bildeten die softwaredefinierte IP-Core-Routing-, Processing- & Multiviewing-Plattform V-Matrix (eigene Schreibweise: V__matrix) sowie der VM-DMV (eigene Schreibweise: vm_dmv) Distributed 4K IP Multiviewer. Für die übergeordnete Steuerung nutzte Infront Productions den VSM (Virtual Studio Manager), die IP-basierte Broadcast-Steuerungs- und Workflow-Lösung von Lawo.

Das V-Matrix-System, das in Cortina d’Ampezzo zum Einsatz kam, ist identisch mit dem Setup, das Infront Productions für die FIS Nordic World Ski Championship 2021 in Oberstdorf (23. Februar – 7. März) aufbaute. Noch ein Sport-Event, das dank hervorragender Leistungen von Athleten, Teams und Organisatoren auch unter Pandemiebedingungen reibungslos ablief – und dank der Broadcast-Technik, mit der über die 24 Wettkämpfe dieser Weltmeisterschaft berichtet wurde.

Jedes dieser beiden Lawo V-Matrix-Setups bestand aus 41 C100 Processing Blades für das Streaming sowie sieben C100, die mit VM-DMV Multi-Viewing-Funktionalität konfiguriert wurden. Das VSM Steuerungssystem, das dort zum Einsatz kam, bietet nicht nur ein einfaches Routing-Management, sondern ermöglicht durch seine Konfiguration volle Flexibilität und Modularität, so dass es nicht für jedes Event neu konfiguriert werden muss.

»Die User erstellen an den Software-Panels ihre individuellen Profile, die über alle im System verfügbaren Software-Panels hinweg genutzt werden können«, erklärt Filip Vojsovic, System Engineer bei Lawo. Vojsovic weiter: »Somit kann die Signalbelegung auf allen Panel-Positionen optimal an die Bedürfnisse der Anwender angepasst werden, so dass alle Profile gespeichert und per Knopfdruck abgerufen werden können. Im Gegensatz zu den Operator-Ansichten öffnen sich für Administratoren viele verschiedene Bereiche, die eine detailliertere technische Konfiguration ermöglichen.« Diese workflow-optimierte Panel-Konfiguration ist das Ergebnis einer langjährigen, engen Zusammenarbeit zwischen Infront und Lawo.