EMG: DiPloy bei der Nordischen Ski-WM

EMG setzte bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf für Infront sein Remote-System DiPloy ein.

Die Euro Media Group (EMG) setzte bei der Nordischen Ski-WM, die zwischen dem 23. Februar und dem 7. März 2021 in Oberstdorf stattfand, ihr neues, IP-basiertes Remote-System DiPloy ein. EMG hatte das System im Herbst 2020 vorgestellt und setzte es nun erstmals bei dieser weltweit ausgestrahlten Sportveranstaltung für die Infront Sports & Media AG ein: Die produzierten TV-Bilder wurden in rund 180 Ländern ausgestrahlt.

DiPloy ist ein redundantes IP-basiertes Videoproduktionssystem, das Audio, Video, Intercom, Monitoring und Datenverwaltung über ein integriertes Netzwerk abwickelt. Es ist als modulare Broadcast-IP-Lösung konzipiert und ist sowohl sehr flexibel, in gleichem Maße aber auch höchst skalierbar.

Wie bei einer Vielzahl von Sportveranstaltungen üblich, war EMG auch bei der Nordischen Ski-WM an mehreren Veranstaltungsorten gleichzeitig tätig. Hier bewährte sich, dass man die einzelnen Komponenten des DiPloy-Systems dezentral installieren und kombiniert nutzen kann. Aus Sicht von EMG eignet sich DiPloy ideal, um solche Produktionseinsätze umzusetzen, weil damit sehr viel schlankere Produktionsmöglichkeiten realisiert werden können, besonders in UHD und HDR.

DiPloy ersetzt Baseband-Router durch IP-Switches, lässt also die SDI-Welt in der Vernetzung hinter sich und schiebt nur noch Datenpakete über IP-Netzwerke — aber laut Anbieter auf sichere und redundante Art und Weise. Nur innerhalb der einzelnen Module gibt es teilweise noch SDI-Technologie. Mit seiner innovativen IP-Lösung will EMG künftig zukunftssichere Broadcast-Produktionen in UHD/HDR abwickeln — und das mit uneingeschränkter Funktionalität.

EMG sieht dies als ideale Lösung für die Restriktionen von SDI an, weil diese Arbeitsweise demnach einen einfacheren, schnelleren und leichteren Setup ermöglicht — allein schon durch die vereinfachte Konnektivität.

Bei DiPloy setzt EMG wesentlich auf Selenio Network Processor (SNP) von Imagine. Jeder dieser 1-HE-Prozessoren bietet vier unabhängige Processing Blocks, die per Software für den jeweiligen Zweck konfiguriert werden können.

Als Schnittstelle nach außen und auch unter den einzelnen SNPs innerhalb eines Moduls sowie über das Netzwerk fungiert eine 100-GBE-Schnittstelle.

Die einzelnen SNPs werden in manchen DiPloy-Modulen nur als Gateway verwendet, in anderen Modulen sind die SNPs als Bildprozessoren aktiv, verarbeiten Kamerasignale oder führen HDR-Konvertierungen durch.