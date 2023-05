EMG: Umweltfreundlichere Ü-Wagen-Zugmaschinen

Mit neuen Volvo-Zugmaschinen setzt EMG auf umweltfreundlicheren Transport seiner Ü-Wagen-Aufleger.

EMG hat, wie mittlerweile viele andere Unternehmen auch in unserer Branche, ein ESG-Programm (Environmental, Social and Governance) in Kraft gesetzt, und im Zuge dessen setzt der TV-Dienstleister neue, umweltfreundlichere und nachhaltigere Zugmaschinen für seine Ü-Wagen-Aufleger ein. Die Ü-Wagen-Flotte, die häufig bei Golfturnieren eingesetzt wird, nutzt künftig sechs Volvo-FH-Sattelzugmaschinen.

Diese Zugmaschinen verfügen über die neuesten Sicherheits- und Nachhaltigkeitsmerkmale. Ihre Turbo-Compound-Motoren bieten demnach eine um 7,5 % höhere Kraftstoffeffizienz und sie erfüllen die Euro-6-Norm für sauberere Abgase. Die Turbo-Compound-Motoren werden den ökologischen Fußabdruck von EMG bei den längeren Strecken verringern, die von den Ü-Wagen oft zurückgelegt werden. Die Volvo-FH-Lkw werden außerdem nachhaltig hergestellt, indem fossilfreier Stahl verwendet wird, der ohne CO2-Emissionen produziert wurde, da in der Herstellung fossilfreie Energiequellen genutzt wurden.

Mehrere ältere Modelle aus der Golf-Ü-Wagen-Flotte von EMG wurden im Zuge der Neuanschaffung der Zugmaschinen ausgesondert. EMG hat damit nun 50 % dieser Flotte mit saubereren und nachhaltigeren Lkw aufgerüstet, die für die Golfabdeckung weite Strecken in ganz Europa zurücklegen. Die neuen Fahrzeuge fahren künftig zu den großen Golf-Übertragungs-Events. Allein im vergangenen Jahr hat EMG über 36 Golfveranstaltungen in 15 Ländern in Europa und im Nahen Osten berichtet, darunter das historische 150-jährige Jubiläum der Open im vergangenen Juli.

Das Golf-Operations-Team von EMG UK verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung bei der Durchführung von großen Turnieren. Das Technikteam hat in Zusammenarbeit mit European Productions (einem Joint Venture zwischen DP World Tour und IMG zur Produktion und Verbreitung der Berichterstattung über die DP World Tour, die Challenge Tour, den Ryder Cup und die Open) alle DP-World-Tour-Veranstaltungen weltweit abgedeckt und verfügt über das Fachwissen, um alle damit verbundenen Herausforderungen zu meistern.

Peter Bates, CEO von EMG UK: »Die EMG nimmt ihre Verantwortung als nachhaltigeres Unternehmen für Außenübertragungen sehr ernst. Es ist ermutigend zu sehen, dass wir in der Lage sein werden, große Golfveranstaltungen der DP World Tour auf eine Art und Weise zu übertragen, die mehr Rücksicht auf die Umwelt nimmt. Unser langfristiger ESG-Plan wird angesichts der zunehmenden Zahl von Umweltzonen in ganz Europa fortgesetzt. Die Einführung dieser neuen Volvo FH in unsere Flotte von Golf-Ü-Wagen bedeutet, dass wir auch auf diese Situation reagieren können und weiterhin die gesetzlichen Anforderungen erfüllen.«

Neben diesen nachhaltigeren Merkmalen werden die Fahrer der EMG-Flotte auch von der vollständig anpassbaren digitalen Instrumentenanzeige des Volvo FH profitieren, die dazu beiträgt, dass die Hände am Lenkrad bleiben und die volle Aufmerksamkeit nach vorne gerichtet ist. Volvo-FH-Lkw verfügen außerdem über ein Doppelradar auf jeder Seite des Fahrzeugs, das erkennt, wenn andere Verkehrsteilnehmer, wie etwa Radfahrer, in den Risikobereich des Fahrers gelangen.

Simon Cook, Head of Fleet and Support Services, EMG UK: »Die Anschaffung dieser Volvo-FH-Sattelzugmaschinen unterstreicht das Engagement von EMG als Unternehmen für einen saubereren, effizienteren und nachhaltigeren Betrieb. Wir haben einen langfristigen Plan, unseren Fuhrpark kontinuierlich zu überprüfen und zu erneuern, je nachdem, welche Fortschritte der Markt in Richtung nachhaltigerer Fahrzeuge macht. Dies ist eine kontinuierliche Entwicklung, die sicherstellen wird, dass unsere Flotte bei der Lieferung von großen Sportereignissen wie dem Golfsport weitaus weniger Auswirkungen auf die Umwelt hat.«

Mary-Claire Gill, Vizepräsidentin und Leiterin der Produktionsabteilung von European Tour Productions, IMG: »Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema, daher freuen wir uns, mit einem Unternehmen wie EMG zusammenzuarbeiten, das eine fortschrittliche Einstellung zur Lösung der damit verbundenen Herausforderungen an den Tag legt, aber auch positive Maßnahmen ergreift, um etwas zu verändern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit EMG bei großen Golfveranstaltungen in Europa im Laufe dieses Jahres.«