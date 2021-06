Spezialkameras bei der Fußball-EM

TV Skyline ist bei der Fußball-EM mit 170 Spezialkameras und Remote-Systemen vertreten.

Die Zahlen sind beeindruckend: TV SKYLINE lieferte bei der Fußball-Europameisterschaft in elf Stadien insgesamt rund 170 Kameras und Remote-Systeme. Das sind Kommentatoren-, In-Goal-, Beautyshot– und Tactical-Cams. Insgesamt wurde das Equipment in 315 Gerätekoffern mit einem Gewicht von rund 8 t an die diversen Spielorte in Europa transportiert.

Limitiert durch die Corona-Schutzmaßnahmen, konnte aber nur eine begrenzte Anzahl von technischen Mitarbeitern zu den Stadien reisen und dort Installation, Betrieb und Support der Spezialkameras gewährleisten — aber insgesamt waren es dann doch 60 Techniker, die in den verschiedenen Stadien vor Ort waren.

»Bereits seit dem Confed Cup 2005 sind wir bei den großen Fußballturnieren mit unseren Spezialkameras vertreten«, erläutert Wolfgang Reeh, Geschäftsführer von TV SKYLINE, »und natürlich profitieren wir von der Erfahrung aus all diesen Turnieren.«

Schon mit der QubeCam der ersten Generation hat TV SKYLINE eine Kamera entwickelt, die mittlerweile Dauergast aller großen Turniere ist und dort als Kommentatoren-Kamera verwendet wird, also als »Com-im-On«. Die Kamera bietet volle Farbkontrolle, hohe Farbtreue und eine hohe Auflösung. Dank ihres 360° -Pan/Tilt-Schwenkbereichs lässt sie sich sehr flexibel montieren.

Das gesamte Setup inklusive einer angeschlossenen Leuchte ist fernsteuerbar, sodass man die Kommentatoren auch angemessen gut in Szene setzen kann, sobald sie im Rahmen der Spielberichterstattung auch einmal im Bild zu sehen sein sollen.

Üblicherweise wird die Kamera direkt am Kommentatorenplatz gesteuert, es ist aber auch möglich, sie entweder von einem Ü-Wagen oder vom TOC (Technical Operation Center) des jeweiligen Stadions fernzusteuern. Dort hat TV SKYLINE in jedem Stadion einen Support-Mitarbeiter vorgesehen, der fürs Setup und den reibungslosen Betrieb der Spezialkameras vorgesehen ist. Ein zusätzlicher Rigger ist ebenfalls in jedem Stadion vor Ort.

Für den Blick aus dem Tor heraus sorgt die InGoal-Kamera von TV SKYLINE, eine von LMP speziell angepasste HD1200 (Infos). Die Mini-Kamera lässt sich mit einer eigenentwickelten Halterung von TV SKYLINE so montieren, dass sie den Torwart nicht stört und sowohl die Eckpfosten des Tors wie auch die Grundlinie vor dem Tor gerade noch zeigt. »Wir haben dafür ein spezielles Objektiv entwickelt, das die üblichen tonnenförmigen Verzeichnungen eines so starken Weitwinkels ausgleicht«, erläutert Wolfgang Reeh. Die InGoal-Kamera ist mit einem 2/3-Zoll-CMOS-Sensor bestückt und bietet eine Auflösung von 1080p50, an den Ü-Wagen geht ein 3G-SDI-Signal.

Auch die Beauty-Shot-Kamera kommt in allen Euro-Stadien von TV SKYLINE zum Einsatz. Sie liefert Super-Weitwinkelbilder aus der Vogelperspektive — in UHD/HDR. Wolfgang Reeh erläutert: »Wir haben bei der Euro eine große Formatvielfalt und arbeiten sowohl mit HD-Kameras, die in SDR arbeiten, wie auch mit UHD-Kameras, die in HDR arbeiten.«

Die Tactical-Cams werden im Normalfall sehr hoch unter dem Stadiondach hinter einem der beiden Tore platziert. Wie die Bezeichnung schon sagt, sollen diese Kameras einen übersichtlichen Blick aufs Spielfeld für taktische Analysen liefern. TV SKYLINE installiert hierfür einen passenden GentleMote Pan/Tilt-Kopf, der mit den jeweils vorhandenen Ü-Wagen-Kameras kombiniert wird. Die Kameraköpfe lassen sich mit gängigen Objektiven kombinieren und aus dem Ü-Wagen heraus steuern.

Für Einblicke aus dem Spielertunnel war seitens des Hosts ein kleiner, kompakter Remote-Kopf gefordert, der aber ein UHD/HDR-Signal liefern sollte.

»Wir recherchierten schon vor drei Jahren nach einer passenden Kamera, denn ursprünglich hätte die Euro ja schon vergangenes Jahr stattfinden sollen. Weil es aber einfach nichts Passendes auf dem Markt gab, was unsere Anforderungen voll erfüllt hätte, entwickelten wir unsere eigene QubeCam weiter«, erzählt Wolfgang Reeh.

So entstand die vierte Generation der QubeCam, die bei der Euro als TunnelCam im Einsatz ist und aus dem Spielertunnel in UHD und HDR (konkret HLG)-Bilder mit 50P liefern kann. Sie ist über das ebenfalls neu entwickelte UHD-Unilink per Glasfaser angebunden. Das System überträgt mit nur einem Kabel alle Signale.