Grading von »The Protégé« in DaVinci Resolve

Nu Boyana Post Productions hat für die Filmnachbearbeitung von »The Protégé« auf DaVinci Resolve Studio gesetzt.

Der Film mit Samuel L. Jackson, Michael Keaton und Maggie Q in den Hauptrollen erzählt die Geschichte zweier Auftragskiller von Weltklasse, die eine geheimnisvolle Vergangenheit teilen. Die Story beginnt mit dem Mord an Annas (Maggie Q) Mentor Moody (Jackson). Daraufhin müssen Anna und Rembrandt (Keaton) ein ungewolltes Bündnis eingehen und zur Jagd auf den Mörder nach Vietnam zurückkehren.

DoP war David Tattersall, BSC, (»The Green Mile«), den farblichen Look lieferte Vanessa Taylor.

»Es war eine Freude, mit Martin und David zu arbeiten, die als Kreative beide an der Spitze ihres Könnens stehen,« beginnt Vanessa Taylor. »Die Vorstellungen der beiden deckten sich, was das Grading in dieser Hinsicht erleichterte.«

Laut Taylor habe das Hauptaugenmerk dem Ziel gegolten, das Publikum durch die Story zu führen und seine Aufmerksamkeit auf bestimmte, für die Entwicklung der Handlung wichtige Aspekte zu lenken. »Das Auge folgt immer zunächst dem hellsten Teil eines Bilds. Das haben wir uns zunutze gemacht und Bereiche verdunkelt oder aufgehellt, um das Publikum durch die Handlung zu führen,« so Taylor weiter.

»Wir haben uns eingehend mit einer Motorradszene mit Maggie Q und Patrick beschäftigt. In der Sequenz kommen Kameraperspektiven von vorne und hinten vor, die der Sensor mit unterschiedlichen Farbtemperaturen erfasst hat. David und ich arbeiteten am Farbabgleich dieser Szene eng zusammen. Um den Abgleich zu erzielen, kombinierten wir Primary- und Kurven-Tools.«

Eine in einem Kloster im Dschungel situierte Szene sei besonders schwierig gewesen, sagt Taylor: »Da mussten wir die Grüntöne abgleichen und die Farbeinstreuungen aus Maggie Qs Gesicht entfernen.«

»Sobald ich die primäre Farbtemperatur wärmer machte, stach aber ihr Lippenstift hervor. Das kann passieren, weil in manchen Lippenstiften fluoreszierende Pigmente enthalten sind. Digitalkameras erfassen sowas, und die Lippen leuchten dann zu stark. Um das zu korrigieren musste ich ihre Lippen freistellen und die Farbe des Lippenstifts ändern.«

Eine Funktion, die Taylor besonders an DaVinci Resolve schätzt, ist die Vorschau mit LUT. »Bei den neuen farbverwalteten Abläufen in Resolve verwenden wir häufig LMTs, also Look-Dateien. Dass man einfach mit der Maus über einen Clip fahren und einen Look so als Vorschau anwenden kann, ist sehr praktisch.«

»Bei der Coloristen-Arbeit geht es vorrangig ums Optimieren. Je mehr man versucht, ein Bild über seinen Urzustand hinaus zu manipulieren, umso digitaler wirkt das Ergebnis. Was wir tun, ist bereichernd. Die schönsten Bilder sind am leichtesten zu graden.«

»David hat Hervorragendes mit dem Einfangen des Look-and-feels dieser Story geleistet, und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Der Film hat einen großartigen Look.«

In den USA ist der Kinostart von »The Protégé« für August 2021 angekündigt.