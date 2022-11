Titans Athletics: Jährlich 120 Übertragungen

Die Videoabteilung der Titans Athletics nutzt die GY-HC900 von JVC für Sportübertragungen.

Die Titans Athletics sind die Sportabteilung der Cal State University im kalifornischen Fullerton.

Die Fans der Titans können Heimspiele und Big West Road Conference-Spiele exklusiv auf dem Sportkanal ESPN+ verfolgen. Darüber hinaus hat Cal State Fullerton aber auch ein eigenes Produktionsstudio eingerichtet, und die Videoabteilung der Titans Athletics, das Titans Sports Network, produziert mehr als 120 eigene Sportübertragungen pro Jahr — und zeigt darunter Fußball, Basketball, Baseball, Softball, Wasserball und Volleyball mit Frauen- und Männerteams.

Dabei will das Titans Sports Network den Zuschauern zu Hause eine Produktion in professioneller Qualität für alle Spiele im Titans Stadium bieten.

Als Timothy Jackson an die Cal State Fullerton als Assistant Athletic Director des Titans Sports Network kam, wurde er damit beauftragt, die Übertragungen der Titans zu verbessern.

»Die Bereitstellung von Streams in ESPN-Qualität für alle unsere Sportereignisse war von entscheidender Bedeutung, und die GY-HC900 von JVC ermöglichte es uns, unsere Übertragungen auf dieses Niveau zu bringen«, sagt Jackson. »Ich kannte JVC und seine Kameras schon von früheren Aufträgen und wusste, dass die GY-HC900 unsere Übertragungen wirklich aufwerten kann. Die GY-HC900 bietet sehr viel Vielseitigkeit in ihrer Preis-Range, so dass es für uns kein Problem war, sie zu kaufen. Wir haben hier auch einige ältere JVC-Kameras verwendet, so dass die Lernkurve für unsere Studenten und Mitarbeiter viel einfacher war.«

Der GY-HC900 ist ein Broadcast-Camcorder, der keine Kompromisse bei der Bildqualität eingeht und gleichzeitig ein Maß an Konnektivität bietet, das man sonst nirgendwo findet, sagt JVC. Er verfügt über drei 2/3-Zoll-CMOS-Bildsensoren, die eine hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und einen großen Dynamikbereich bieten.

Sie ist mit einer leistungsstarken Kommunikations-Engine ausgestattet, die News-over-IP zur Realität werden lässt und einen optimierten ENG-Workflow bietet, der sowohl zuverlässig als auch kostengünstig ist. Außerdem bietet er eine umfassende Glasfaserlösung für fortschrittliche EFP- und Studioinstallationen. Der GY-HC900 unterstützt die Aufzeichnung von ProRes-HD422-Dateien in Beitragsqualität auf SSD-Medien über den optionalen KA-MC100 Adapter. Die SSD-Aufnahme kann auch im Backup-Modus verwendet werden.

Jackson plant, die GY-HC900 als primäre Kamera für Volleyball und Basketball und als Centerfield-Kamera bei Baseball- und Softball-Spielen einzusetzen, um detailreiche Bilder aufzunehmen und zusätzliche Perspektiven der Spiele zu liefern. »Die GY-HC900 wird uns dabei helfen, unsere Übertragungsinfrastruktur weiter auszubauen«, fügt er hinzu. »Nicht nur die Bildqualität ist erstaunlich, auch der Preis ist unschlagbar. Darüber hinaus bietet das Team von JVC einen hervorragenden Kundenservice und Support. Wir wollen in den kommenden Monaten weitere GY-HC900 in den Geräte-Pool des Titans Sports Network aufnehmen. Ich würde gleich morgen fünf weitere kaufen, wenn ich könnte.«