SK Gaming mit Blickfängern von Sony

Sony stattete die neue Zentrale von SK Gaming in Köln mit einer LED-Wand, Displays und Projektoren aus. In Produktionsumgebungen wird Kameratechnik von Sony eingesetzt.

SK Gaming bezog am 28. Mai 2024 den neuen Geschäftssitz in der Eupener Straße in Köln. Den Teams, Kunden und Mitarbeitern des eSport-Spezialisten stehen dort auf 2.000 qm eine Expo-Area und Flächen für Präsentation, Produktion, Training usw. zur Verfügung. Im Empfangsbereich wurde eine 12qm Crystal LED-Wand integriert. Die Panels der C-Serie bieten eine kontrastreiche Darstellung und tiefste Schwarztöne. Auf der Audioseite unterstützen SLS-1A-Lautsprecher von Sony dort die Präsentation. Weitere 98 Zoll 4k HDR-Profidisplays lassen sich im Netzwerk mit abgestimmten Inhalten bespielen.

Auf den drei Etagen sorgen 4K-Displays der Bravia-Serie BZ30L, BZ40H und BZ50L für die Visualisierungen. U.a. wurde im 1. OG ein »Mosaik« aus unterschiedlich großen Displays verbaut, um kontrastreiche Bilder, scharfe Texte und Grafiken auszuspielen. Laserprojektoren VPL-FHZ85 bieten in den Meeting-Bereichen bestmögliche Bildqualität für Präsentationen und Videokonferenzen. In den Produktionsräumen unterstützen PTZ-Kameras der Serien SRG und BRC die Arbeit, die über die RM-IP500/AC-Fernbedienung gesteuert werden.

SK Gaming-CEO Alexander Müller war von Anfang an begeistert: »Sony bringt dieses enorm wichtige Grundverständnis für professionelle Visualisierung virtueller Welten mit, … gepaart mit dem führenden Know-how in der Display-Technologie«. Aus Sony-Sicht wurde der multifunktionale Ansatz des Medienunternehmens zukunftssicher unterstützt und die Aufgabe gelöst, die Firmenzentrale »… mit einer zeitgemäßen, zukunftsfesten und richtungsweisenden Display-Technologie auszustatten – flexibel einsetzbar, intuitiv miteinander vernetzt und leicht zu bedienen«, sagt Noelle Giesselbach, Trade & Segment Marketing Manager bei Sony Europe.