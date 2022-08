Sigma Classic Primes bei Werbefilmen

Kameramann Maher Maleh arbeitet bei Werbefilmproduktionen gerne mit Sigma Classic Primes – und erklärt, weshalb.

Maher Maleh ist ein erfolgreicher Kameramann, der in der ganzen Welt unterwegs ist, um High-End Werbefilme zu drehen. Auch etliche aufwändige Spielfilme hat Maher Maleh schon realisiert. Der erfolgreiche Kameramann lernte sein Handwerk von der Pike auf und erarbeitete sich in den Anfängen seiner Karriere in einem Rental-House fundiertes Wissen über Filmtechnik, aber auch übers Filmhandwerk. Diese Zeit möchte er nicht missen, »das war die beste Filmschule für mich, die ich mir vorstellen kann«, sagt Maleh.

Heute ist Maher Maleh in der Highend-Produktion zuhause und arbeitet oft mit der 6K-Venice. In jüngster Zeit nutzt Maleh verstärkt Sigma Classic Primes, wenn er dreht. Er sagt: »In einer Zeit, in der digitale Kameras immer höhere Auflösung mit immer größere Sensoren bieten, versuchen Objektivhersteller den immer höheren Ansprüchen gerecht zu werden.

Viele Objektive auf dem Markt erreichen unglaubliche Schärfen und Auflösungen in technischer Perfektion. Leider vernachlässigen sie dabei oft einen charakteristischen Look. Nachdem ich in meinem eigenen Care Rental Berlin sehr viele am Markt verfügbare Objektive teste und anbiete, bin ich auf die Classic Primes von Sigma gestoßen.«

»Mit dem Kauf der Sigma Classic Primes habe ich sozusagen eine außergewöhnliche Möglichkeit für mich und meine Kunden geschaffen, emotionale Bilder zu kreieren. So entstanden immer – und oft im Team mit der Sony Venice im Volllformat mit 6K – herausragende Werbefilme mit den Classic Primes.«

Classic Prime Line-Up

Die FF High Speed Prime Linie bietet das höchste Auflösungsvermögen in ihrer Klasse, das mit 8K-Aufnahmen mit Großformatsensoren kompatibel ist und gleichzeitig ein herausragendes kompaktes Design aufweist.

Basierend auf dieser Produktlinie weist die FF Classic Prime Line mehr unbeschichtete optische Elemente auf, um einen unvergleichlichen Ausdruck zu erzielen. Diese Objektive bieten also die hohe Auflösungsfähigkeit, für die Sigma CINE LENS bekannt sind, weisen aber gleichzeitig eine einzigartige Kombination aus geringem Kontrast und künstlerischem Flare/Ghost im Bild auf. Zudem bieten die Objektive ein wunderschönes Bokeh.

Maher Maleh urteilt: »Die Sigma Classic Primes sind ‚rattenscharf‘ dort wo der Fokus liegt und können sich durchaus mit Erfolg auch mit den hochwertigsten Mitbewerbern messen lassen. Die Schärfe fällt vor und hinter dem Fokus in ein unglaubliches Bokeh ab und die offensichtlich außergewöhnliche Vergütung erlaubt Flares, die man sonst nur bei alten Zoom Linsen erwartet. Der Look ist wirklich einzigartig und zeigt, dass auch hochwertigste Produktionen im ‚Classic Look‘ gedreht werden können, ohne dabei milchig und weich zu wirken.«

Besondere Beschichtung

Die FF Classic Prime Line hat neu entwickelte Beschichtungen auf den Glaselementen implementiert und bietet einen konsistenten T-Wert über die gesamte Produktreihe hinweg (14 mm und 135 mm bei T3,2 und der Rest der Objektive bei T2,5). Dies trägt wesentlich zu einem effektiven Workflow in der Postproduktion bei.

Darüber hinaus sind die Objektive mit dem Protokoll der Cooke-i-Technologie kompatibel und somit ein ideales Werkzeug für Aufnahmen und Bearbeitung im Bereich VFX. Die vorderen und hinteren Elemente sind mit einer speziellen Beschichtung versehen, so dass die Haltbarkeit des Objektivs wie bei allen anderen Cine-Objektiven von Sigma gewährleistet ist.

Classic Primes in der Werbung

Oft werden Werbeproduktionen, gerade in der Autoindustrie, sehr technisch gedreht. Maher Maleh hingegen arbeitet mit den Sigma Classics, um insbesondere auch bei Autodrehs die emotionale Komponente zu betonen, ohne aber das Produkt zu verfälschen.

Er erkärt: »Zwar benötigt die spezielle Beschichtung etwas mehr Licht, allerdings ist die Schärfentiefe und das Bokeh der Classics bei T2,5 (T3,5) identisch mit den Sigma High Speed Primes T1,5 (T2). Dies sollte man wissen. Die Objektive der Classic Line und der High Speed Line haben rechnerisch bedingt durch identische Linsengruppen, ein und denselben F-Stop.«

Sein Resümee fällt deshalb eindeutig aus: »Die Classic Primes sind für mich ein absoluter Geheimtipp. Mit diesen Objektiven werde ich zukünftig sicherlich noch den ein oder anderen Kunden zum Staunen bringen.«