TV Skyline: Bayreuther Festspielsaison abgeschlossen

TV Skyline produzierte im Auftrag von BF Medien acht Opern während der Bayreuther Festspiele.

Nach 29 Aufführungen im Festspielhaus gingen am 1. September 2022 die 110. Bayreuther Festspiele zu Ende.

Mehr als 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten die diesjährigen Festspiele vor Ort. Das Echo der diesjährigen Inszenierungen konnten Wagner-Fans teilweise auch schon im Fernsehen und per Streaming genießen, eine DVD- und eine Streaming-Produktion sind in Arbeit. Die Übertragungen und Aufzeichnungen hierfür realisierte — wie schon seit vielen Jahren – TV Skyline im Auftrag von BF Medien.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Festspielsaison standen für Wagner-Freunde die beiden Neuinszenierungen von »Der Ring des Nibelungen« und »Tristan und Isolde«.

Die Neuproduktion von »Ring des Nibelungen« wurde auch deshalb mit Spannung erwartet, da sie bereits für 2020 vorgesehen war und diesjährig dreimal als Zyklus zur Aufführung gelangte.

Weiterhin gab es vier Aufführungen von »Der fliegende Holländer«, fünf Aufführungen von »Lohengrin«, fünf Aufführungen von »Tannhäuser« sowie zwei Konzerte unter der musikalischen Leitung von Andris Nelsons.

TV Skyline war insgesamt zwölf Tage vor Ort und produzierte Bild und Ton von insgesamt acht Opern (»Rheingold«, 2x »Walküre«, »Siegfried«, 2x »Götterdämmerung«, 2x »Kinderoper Lohengrin«) mit einer Gesamtlänge von rund 29 Stunden.

Erstmals wurden die Bayreuther Festspiele in UHD umgesetzt.

Nach 2016 durfte TV Skyline hiermit zum zweiten Male den kompletten »Ring des Nibelungen« produzieren, diesen aus vier Teilen bestehenden Opernzyklus von Richard Wagner (»Rheingold«, »Walküre«, »Siegfried«, »Götterdämmerung«) — jeden Tag aufs Neue ein Marathon fürs gesamte Team.

Dabei nutzte das Team von TV Skyline 16 Kameras, und in diesem Jahr wurden alle Kameras im Festspielhaus remote bedient, wodurch der Produktions-Footprint im Saal reduziert werden konnte und weniger Platz benötigt wurde.

TV Skyline setzte zwei Regien im Ü-Wagen Ü8 ein und realisierte dabei auch ein Live-Kinoprogramm, zeitversetzt mit Moderation, Interviews und Zuspielern aus der zweiten Parallelregie. Insgesamt wurden 9.916 Regieschnitte realisiert.

TV Skyline setzte mit dieser Festspielsaison zum 14. Mal die Übertragungen und Aufzeichnungen der aktuellen Saison aus Bayreuth um und konnte Bild- und Tonkonzept erneut weiter verfeinern und modernisieren. Insgesamt hat das Unternehmen seit 2008 die Opern 31 bis 35 in Bayreuth produziert, mit insgesamt 69 Aufzeichnungen.

Das schon erledigte Ergebnis der Arbeit von TV Skyline: Es gab Live-Streamings der »Götterdämmerung« auf BR Klassik und an ausgewählten Orte in Bayreuth, außerdem gab es eine Ausstrahlung auf 3Sat.

Zudem wurden Aufzeichnungen für die Produktion einer DVD erstellt. Der komplette »Ring« wird zudem bald auch auf Abruf bereitstehen, auf der Streaming-Plattform der Deutschen Grammophon.

Nun geht es also in der Postproduktion weiter, damit alle Welt die Neuinszenierungen und Highlights des diesjährigen Festspielsommers bestaunen kann — egal ob im Stream, auf DVD oder in den Mediatheken.