Haivision: Reorganisation abgeschlossen, neuer CPO

Haivision verstärkt sein Führungsteam um Jean-Marc Racine und hat die jüngsten Übernahmen integriert.

Haivision hat Jean-Marc Racine zum Chief Product Officer mit Wirkung zum 2. Januar 2023 berufen. Racine verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Produktmanagement und Marketing und hatte bereits Führungspositionen im Bereich Medien- und Videotechnologie inne. Von seinem Karrierestart als Hardware-Ingenieur in dem Team, das den weltweit ersten Echtzeit-MPEG2-Encoder lieferte, bis hin zu seiner jüngsten Rolle als Chief Product Officer für Dynamedia bringt Jean-Marc 25 Jahre Markt- und Produktexpertise in Haivision ein, zusammen mit seiner Leidenschaft, pragmatische Innovationen im Einklang mit den Marktanforderungen zu fördern, erläutert Haivision.

»Ich freue mich, einem fantastischen Führungsteam beizutreten, in einer Phase, in der Haivision ein neues Kapitel aufschlägt. Wir werden eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die ihrer eigenen Transformation zugute kommen«, erklärt Jean-Marc Racine.

Über diese Personalie hinaus gibt hat das Unternehmen bekannt, dass es seine Produktentwicklungsteams neu organisiert, um Synergien im Zusammenhang mit den jüngsten Übernahmen zu nutzen. Diese Umstrukturierung soll es Haivision ermöglichen, die Entwicklung von marktführenden Lösungen zu beschleunigen, die sich auf »mission-critical« Videonetzwerke in den Bereichen Broadcast, Unternehmen und Verteidigung konzentrieren, und das Unternehmen für ein höheres Wachstum positionieren.

Das Unternehmen hat außerdem die folgenden Aufgaben innerhalb seiner aktuellen Führungsriege definiert, um die Konsolidierung seiner Entwicklungs- und Produktrealisierungsbemühungen zu unterstützen:

Ronan Poullaouec (CTO und Gründer von Aviwest) ist nun Senior Vice President Engineering.

Paul Singh ist Senior Vice President DevSecOps Quality Engineering.

Mariano Converti ist Vice President Engineering Cloud.

Mahmoud Al-Daccak, bisher Chief Technology Officer und Executive Vice President Product Development von Haivision, hat beschlossen, das Unternehmen zu verlassen. Haivision möchte ihm für sein Engagement und seinen Beitrag in den letzten zwölf Jahren danken.

»Haivision konzentriert sich weiterhin darauf, in den hochwertigsten Segmenten für hochleistungsfähige videogestützte Netzwerke führend zu sein«, erklärte Mirko Wicha, Präsident und CEO von Haivision. »Unsere Entwicklungsteams haben sich auf die vor uns liegenden Chancen und Herausforderungen eingestellt und sind bereit, diese unter der neuen Produktleitung von Jean-Marc weiterhin gemeinsam zu bewältigen.«