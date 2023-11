TVU Networks kooperierte mit der Deutschen Fußball Liga und Viaplay bei der ersten 5G-Live-Übertragung beim Supercup 2023.

Die DFL hat während des deutschen Supercups 2023 erfolgreich eine nahtlose 5G-Live-Übertragung aus dem Herzen der Allianz-Arena des FC Bayern München durchgeführt. All dies wurde ohne den traditionellen Satelliten-Truck-Aufbau erreicht.

In Zusammenarbeit mit Viaplay, der DFL-Tochter Sportcast und TVN demonstrierte die DFL das ganze Potenzial der Technologie von TVU Networks. Der TVU One Live-Video-Sender wurde eingesetzt, um die beispiellose Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von 5G-Netzwerken zu nutzen, die von der Deutschen Telekom bereitgestellt werden. Dies ermöglichte es dem Viaplay-Team, sich von den Umkleidekabinen bis zum Spielfeld im Stadion zu bewegen, spannende Momente einzufangen und besondere Blickwinkel zu bieten.

Die mobile Übertragung von Sportübertragungen steht oft vor der Herausforderung, eine qualitativ hochwertige Übertragung aufrechtzuerhalten, insbesondere in überfüllten Umgebungen, in denen das Netzwerk stark ausgelastet ist.

Mit dem patentierten TVU ISX-Übertragungsalgorithmus von TVU Networks, der für hohe Leistungen optimiert ist, und der Verwendung von priorisierten 5G-Netzen wurde diese Herausforderung jedoch in eine Chance verwandelt. TVU Networks betont: Die priorisierten 5G-SIM-Karten in der TVU One sorgten für ein Höchstmaß an Übertragungssicherheit auf internationaler Ebene und stellten sicher, dass die Übertragungen der mitreißenden Momente des Spiels mit jedem Pass, jedem Tor und jedem Zweikampf störungsfrei übertragen wurden.

Der Test der DFL beim Supercup 2023 erwies sich als wichtiger Schritt in Richtung einer breiteren Anwendung der 5G-Technologie in der Welt der Sportübertragungen und verdeutlichte das Potenzial und die Vielseitigkeit von 5G-Netzwerken im Live-Sport.