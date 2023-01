Gravity: Pferderennen in Australien

Gravity Media Australien wird bei wichtigen Pferderennen in Australien die Online- und TV-Übertragungen realisieren.

Gravity Media Australien führt in Australien die Online- und TV-Übertragungen diverser Pferderennen durch. Nun kamen weitere Großereignisse im Pferdesport hinzu: Der in Kürze bevorstehende »Magic Millions Carnival« an der Gold Coast sowie der »Golden Slipper« in Rosehill und »The Championships« in Royal Randwick als Teil des »Sydney Autumn Racing Carnival«.

Die »Magic Millions« im Januar und der Sydney Autumn Carnival im März und April werden vom australischen Broadcaster Seven Network übertragen, die technische Umsetzung realisiert Gravity Media.

Technik und Personal von Gravity Media realisieren viele internationale Pferderennen über verschiedene Sende-, Abonnement- und Streaming-Plattformen.

So setzte das Unternehmen im Oktober und November 2022 mehr als 47 Kameras und 150 Mitarbeiter ein, um Pferderennen in Australien zu übertragen. Gravity Media ist auch Broadcast- und Technologiepartner für racing.com.

Das Produktionszentrum von Gravity Media in Melbourne ist mit dem Produktionszentrum von Gravity Media in Sydney verbunden und bildet die Produktionszentrale für die Berichterstattung von racing.com über Pferderennen in ganz Australien.

Ben Madgwick, Director, Mediendienste und Einrichtungen bei Gravity Media: »Unsere Zusammenarbeit in den Bereichen Produktion und Ausstattung bei der Übertragung von großen Pferderennen auf allen Bildschirmen ermöglicht es uns, neue Entwicklungen in der Übertragungstechnologie zu verfolgen. Das ist ein wichtiger Bestandteil des zunehmenden Engagements von Gravity Media in den Bereichen Innovation, Technologie und Produktion als führende Kraft bei spezialisierten Übertragungsdiensten und -möglichkeiten. Wir freuen uns, erneut Partner der Magic Millions und des Sydney Autumn Racing Carnival zu sein.«