Nine in Australien nutzt IP-Audioproduktion mit Lawo

Im Sendezentrum von Nine Network, einem der größten Sender Australiens, ging nun ein mc²36 MkII Audio-Produktionspult von Lawo in Betrieb.

Das modernste Audio-Produktionspult von Lawo, das auf ST2110-basierende mc²36 MkII, wurde nun im Sendezentrum von Nine Network im Norden Sydneys in Betrieb genommen.

Geliefert und installiert wurde es vom Lawo-Partner Professional Audio & Television mit Sitz in Hornsby bei Sydney.

Nine wählte das neue, mit 32 Fadern bestückte mc²36 unter anderem wegen seiner nativen SMPTE2110-30-Unterstützung. Zuvor hatte ein Team des Senders das neue Lawo-Mischpult in den Demoräumen von PAT in Sydney getestet und evaluiert

»Dies ist das erste Lawo mc²-Mischpult, das auf Lawos nativer IP-Verwaltung namens Home basiert, einer intuitiven, leicht zu bedienenden Web-GUI, die das Arbeiten mit AoIP für den Benutzer vereinfacht«, erklärt Patrick Salloch, Managing Director von PAT. »Wir freuen uns, dass Nine sich erneut für Lawo-Technologie entschieden hat, um ihre zahlreichen Lawo Video-Processing-, Multiviewer- und Steuerungslösungen in der 1D Street zu ergänzen. Dass wir ein mc²-Pult für diese Weltklasse-Einrichtung liefern durften, ist für uns das Tüpfelchen auf dem i.«

»Nine Network hat eine langjährige Beziehung zu Lawo und PAT, und es war richtig, Lawos mc²-Pulte als Audiolösungen für die Erweiterung unserer Audioproduktion in der 1 Denison Street in Betracht zu ziehen. Das Lawo mc²36 MkII erfüllt alle unsere technischen Anforderungen und ist die richtige Wahl für unsere ST2110-Infrastruktur«, sagt David Bowers, Broadcast CTO von Nine Network.

Das neue mc²36 steht laut Lawo für das Bestreben, die Abmessungen des Mischpults in jeder Hinsicht zu verringern und gleichzeitig den Funktionsumfang zu erweitern. Das neue Mitglied der mc²-Familie definiert aus Sicht des Herstellers völlig neu, was ein kompaktes Mischpult leisten muss. Das All-in-One-Mischpult verfügt über doppelt so viele DSP-Kanäle wie sein Vorgänger, sowohl bei 48 kHz als auch bei 96 kHz. Es bietet den gleichen Komfort wie seine größeren Geschwister: Standardkonforme Audio-Ein- und -Ausgänge sind integriert, wobei die native IP-Konnektivität im Mittelpunkt steht.

Mit Lawos software-definierter A-UHD-Prozessor-Technologie nutzt dieses Pult die Flexibilität eines IP-Umfelds und bietet zugleich intuitive Tools, die Einrichtung und Management so einfach machen wie zu Baseband-Zeiten, so der Hersteller. Die Konsole bietet demnach eine intuitive Bedienung für alle Produktionsszenarien. Das mc²36 kombiniert die Leistung des A-UHD Core mit Lawos unübertroffener Klangqualität, lokalen I/Os mit Mikrofonvorverstärkern in Lawo-Qualität und der kompaktesten mc²-Pultoberfläche, die es je gab.