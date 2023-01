Gravity Media: Radrennen in Australien

Die »Santos Tour Down Under« wird von Gravity in großem Umfang übertragen.

In Partnerschaft mit der Tourismusorganisation Events South Australia überträgt Gravity Media das Radrennen »Santos Tour Down Under 2023«, die im Rahmen der UCI World Tour stattfindet.

Gravity Media Australia wird die Übertragungstechnik und Fernsehproduktion für die Berichterstattung über die Santos Tour Down Under 2023 in ganz Australien und mehreren internationalen Territorien realisieren. Das Rennen findet in diesem Jahr vom 13. bis 22. Januar 2023 statt und ist traditionell alljährlich der erste Stopp unter den internationalen Straßenrennen für Radprofis.

Im Rahmen der zehntägigen Veranstaltung fahren professionelle Radteams von Männern und Frauen als Teil der UCI World Tour, die Strecke führt durch die Straßen von Adelaide und über die Landstraßen der Region Südaustralien.

Hier geben sich die weltbesten Radsportteams, Fahrerinnen und Fahrer im Jahr 2023 ein Stelldichein bei der Eröffnungsveranstaltung der UCI World Tour, zu der auch die Tour de France, der Giro d’Italia und die Vuelta a Espana gehören.

Die Santos Tour Down Under wird von Events South Australia, einer Abteilung der South Australian Tourism Commission, im Auftrag der südaustralischen Regierung organisiert und geleitet. Gravity Media Australia wurde von Events South Australia als Host-Broadcaster für die Tour Down Under ernannt — bereits zum dritten Mal ist Gravity Media somit Sende- und Produktionspartner der Veranstaltung.

Mit großem technologischen und logistischen Aufwand setzt Gravity Media die Übertragungen der Tour Down Under um, setzt dabei Ü-Wagen und Satelliteneinheiten ein.

Insgesamt werden bei den Live-Übertragungen mehr als 20 Kameras im Einsatz sein, auf Motorrädern und aus der Luft, mit Helikopter- und Drohnenkameras. Eine insgesamt bis zu 150-köpfige Crew wird die Übertragungen umsetzen und die Santos Tour Down Under auf ihrer fast 1.000 km langen Strecke durch Südaustralien begleiten und für die Fans ins Bild setzen.

Gravity Media wird dabei auch spezialisierte Übertragungstechnologien und Kommunikationsdienste über seinen Geschäftsbereich Globecam bereitstellen, der international für seine Innovationen bei der Entwicklung von weltweit führenden Spezial-Miniaturkameras und RF-Kommunikationslösungen bekannt ist.

Zusätzlich zur Bereitstellung sämtlicher Übertragungstechnologien und als Host-Broadcaster wurde Gravity Media von Events South Australia auch als Produktionsfirma für die Veranstaltung ernannt, die die komplette Fernsehproduktion der Tour Down Under für die Welt konzipiert, produziert und liefert.

Die Gesamtproduktion von Gravity Media — die 40 Stunden Live-Berichterstattung sowie die Produktion und Bereitstellung eines täglichen Highlight-Programms für das australische und internationale Publikum umfasst — wird über mehrere internationale Sende- und Content-Delivery-Plattformen, darunter Seven Network in Australien, an ein weltweites Publikum übertragen.

Hitaf Rasheed, Geschäftsführerin von Events South Australia: »2023 ist ein wichtiges Jahr für die Santos Tour Down Under, da sie nach drei Jahren in den internationalen Kalender zurückkehrt und das Frauenrennen in den Status der Women’s WorldTour erhoben wird. Die Übertragung eines internationalen Radrennens mit mehr als 200 Athleten auf fast 1000 Kilometern auf spektakulären südaustralischen Straßen ist eine große Herausforderung. Wir haben in den letzten Jahren beim Santos Festival of Cycling eng mit Gravity Media zusammengearbeitet und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam den Fans in aller Welt 2023 ein unglaubliches Übertragungserlebnis bieten werden.«

Mike Purcell, Head of Production bei Gravity Media Australia: »Nach einigen herausfordernden Jahren, in denen wir eine Remote-Übertragungslösung für das Santos Festival of Cycling bereitstellten, ist es nun mehr als aufregend, wieder für die Santos Tour Down Under 2023 wieder voll durchzustarten. Die Planung begann vor 12 Monaten in enger Zusammenarbeit mit Events South Australia und Partnern, um eine fesselnde Weltklasse-Übertragung nicht nur für Radsportfans, sondern auch für Zuschauer, die den Sport noch nicht kennen, zu gewährleisten. Mit dem wiederkehrenden hohen Kaliber der teilnehmenden Fahrer, der fabelhaften Landschaft und den engagierten Fans, die die Rennstrecken säumen, wird die Santos Tour Down Under 2023 ein Ereignis und eine Übertragung sein, die man nicht vergisst.«