5G Multicam und Cloud Production Proof-of-Concept

LiveU und Sky Deutschland haben einen Proof-of-Concept (POC) für die Videoproduktion mit mehreren Kameras, 5G und Cloud bei den Special Olympics World Games realisiert.

Die Special Olympics in Berlin waren das größte inklusive Sportereignis der Welt, bei dem Tausende von Athleten mit geistigen Behinderungen gemeinsam antraten.

Sowohl Sky Deutschland als auch NEP, die bei den Spielen ihre Dienste anboten, nutzten das LiveU EcoSystem mit seinen IP-Video-Feldeinheiten in größerem Umfang, um spannendes und dynamisches Filmmaterial von anderen Veranstaltungen während der Spiele zu liefern.







Sky Deutschland und LiveU haben eine langjährige Beziehung, die über die traditionelle Verbindung zwischen Kunde und Dienstleister hinausgeht und mehrere 5G-Tests umfasst, darunter Fußball und Handball, um die Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz zu eroieren, die durch die Nutzung von 5G für Medienbeiträge möglich sind. Durch die Zusammenarbeit mit dem lokalen Organisationskomitee (LOC) und einem 5G-Dienstleister, um ein privates 5G-Netzwerk zu schaffen, und durch die Erweiterung seiner Rolle als Berater für den Veranstaltungsort hat der Sender das Tischtennisturnier als ideal für diesen POC identifiziert.

Alessandro Reitano, SVP Sports Production, Sky Deutschland, sagt: »Die Special Olympics sind eine wichtige mehrtägige globale Veranstaltung mit einem hohen Inklusionsanspruch. Mit der Unterstützung des LOC und von LiveU sahen wir die Spiele als ideale Gelegenheit, die zukunftsweisende Produktion und Übertragung mittels 5G schon heute erlebbar zu machen. Das Besondere an diesem Projekt war, dass Rundfunksender, Ü-Wagen-Firmen sowie andere Techniklieferanten die 5G-Übertragungen in Aktion sehen konnten. Das veranschaulichte die Effizienz und Flexibilität des IP-Bondings sowie die sehr einfache und schnelle Einrichtungszeit im Vergleich zu konventionellen Workflows.«

Das Tischtennisturnier dauerte vom 19. Juni bis zum letzten Tag der Special Olympics. Sky Deutschland nutzte das LiveU EcoSystem in Gestalt einer Multi-Cam LU800 Sendeeinheit im Vier-Kamera-Modus sowie dreier mit LU-Smart ausgestatteten Smartphones, um die Aufnahmen zu übertragen. Die Feeds der LU800 wurden ebenso wie die der Smartphones enkodiert und unmittelbar nach München gesendet, wo sie von zwei LiveU Servern empfangen und dekodiert wurden. Die Bildmischung erfolgte in der Cloud, wobei der Programmfeed sowohl dem Director of the World Feed als auch dem unilateralen Feed von Sky Deutschland zur Verfügung gestellt wurde.

Alessandro Reitano sagt: »Die Special Olympics waren ein wahrhaft inklusives Ereignis. Das trifft nicht nur in Bezug auf den Wettbewerb als solchen zu, sondern auch auf die Zusammenarbeit zwischen Sendeanstalten und Dienstleistern, die neben technischem Know-how auch die Feeds der Wettbewerbe untereinander austauschten. Die Nutzung von 5G als Transportweg bringt technische und finanzielle Vorteile mit sich, die es den Medienanstalten und insbesondere der Telekommunikationsbranche klar zu vermitteln gilt. Unserer Ansicht nach besteht noch immer eine zu große Abhängigkeit von den traditionellen Transportmechanismen. Das muss sich ändern, um verkürzte und weitaus flexiblere Workflows zu ermöglichen. Wir sehen eine wachsende Nachfrage von Sendeanstalten, die 5G und IP-Bonding bei Großveranstaltungen nutzen wollen, um eine umfangreichere und vielfältigere Berichterstattung voranzutreiben. Der Einsatz von 5G und LiveU eröffnet eine ganz neue Welt der Möglichkeiten. Der Bedarf ist da.«

Bart Meeus, Senior Manager, Sports EMEA, LiveU, ergänzt: »Dies war ein weiterer wichtiger Meilenstein, der die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von 5G-basierten Kontributionsverfahren unterstreicht. Wir sehen darin die Zukunft der Live-Übertragung und stimmen Alessandro zu, dass wir die Nutzung von 5G als Branche weiter vorantreiben sollten.«