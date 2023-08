Sky mit 9:16 beim Supercup

Sky Sport zeigte Live-Segmente des Supercup-Spiels 2023 auch in 9:16 auf Tiktok und nutzte dabei Viz Vectar Plus.

Vizrt arbeitet mit Sky Sports Germany zusammen, um vertikal auf Tik Tok zu streamen. Ein Multi-Split-Screen-Format sorgte dabei für ein besonderes Fan-Erlebnis.

Bei einer »Watch Party« konnten die Zuschauer mehrere Quellen und Grafiken gleichzeitig sehen, darunter exklusive Kameraschwenks, Spielverläufe und Spielanalysen.

Sky Sports Germany verwendete Vizrt Viz Vectar Plus für die 9:16-Live-Produktion, zusätzlich zur Verwendung von Viz Engine 5 und seiner klassischen Render-Pipeline für die Hauptproduktion im Sendestudio, um die LED-Wände und AR-Grafiken zu steuern. Sky Sports Germany hat außerdem Viz Arena für AR-Grafiken im Stadion und Viz Libero für erweiterte Sportanalysen eingesetzt.

Dieses neue Seherlebnis ist die Antwort auf einen wachsenden Trend im Sport, der von jüngeren Generationen vorangetrieben wird, die sich von den traditionellen Sendeformaten abwenden und stattdessen lieber Sport über über ihre Mobiltelefone unterwegs. Demnach sehen sich zwei Drittel (68 %) der Generation Z und fast die Hälfte (47 %) der Millennials Sport häufig in den sozialen Medien an, und über 70 % finden die vertikale Ansicht persönlicher und fesselnder als die horizontale.

»Die Trends bei den Sportzuschauern ändern sich schnell. Vertikale Fußballspiele wurden schon früher übertragen, aber die Übertragung auf TikTok, die gleichzeitig ein Multi-Screen-Erlebnis bietet, ist eine Premiere. Wir haben eine wachsende Nachfrage nach schnelleren Inhalten auf digitalen Plattformen. Mit Vizrt Vectar können wir ein besonderes Erlebnis bieten, das mehrere Aspekte des Spiels in einem kurzen 15-minütigen Segment kombiniert«, so Alessandro Reitano, Senior Vice President Sports Production bei Sky Sports Deutschland.