Nucleus Pico beim Super Bowl

Beim Super Bowl LVIII wurden zehn Nucleus Pico 90°-Kameras strategisch in den Pylonen an der Seitenlinie und in den Torpfosten positioniert, um den Zuschauern eine noch nie dagewesene Sicht auf das Spiel zu bieten. Diese Kameras, die gemeinhin als »Doink-Kameras« bezeichnet werden, waren in der Lage, unglaublich präzise Aufnahmen von den Bewegungen der Spieler, den Flugbahnen des Balls und den Reaktionen der Spieler in Zeitlupe zu machen.

Nucleus Pico

Nucleus Pico ist ein Mini-Zeitlupen- und Live-Broadcast-Kamerasystem, das aus dem Pico-Kamerakopf und einer CCU-Server-Einheit besteht. Nucleus Pico kann UHD-Bilder mit 250 FPS und 480 FPS in Full HD aufnehmen. Der Kamerakopf kann direkt über Glasfaser mehr als 10 km abgesetzt betrieben werden.

Der Nucleus Pico Kamerakopf kann nicht nur sehr nah am Geschehen versteckt werden, sondern bietet zusammen mit der extremen Zeitlupenwiedergabe auch neue Blickwinkel und nie zuvor gesehene Details, so der Hersteller Antelope.

Nucleus Pico verwendet ein neu entwickeltes, robustes, geflanschtes Befestigungssystem mit Mini-PL-Mount. Der traditionelle C-Mount hat eine Reihe von Einschränkungen bei der Arbeit mit Objektivmotoren und Miniaturkameras, und der Antelope Mini-PL-Mount wurde speziell entwickelt, um diese Einschränkungen zu beseitigen. Der neue Anschluss ist robust und zuverlässig und garantiert ein präzises Auflagemaß. Jedes C-Mount-Objektiv kann leicht an den neuen Antelope C-Mount angepasst werden.

Die Kamera lässt sich per RCP, das im EVS-Stil gehalten ist, fernsteuern. Mit der Kamera ist über mehr als 120 min eine triggerlose Aufzeichnung möglich.

Details

Bildrate: 250 FPS bei UHD, 480 FPS bei FHD

Bitrate: 8bit-4:2:0, 10bit-4:2:2, oder 12bit-4:4:4

Farbraum: REC 709 oder BT2020

Größe und Gewicht: 60x36x164mm, 410g

Speicher: SSD RAID bis zu 32TB

Konnektivität: Fernsteuerung von Vision und Replay über IP

Ausgänge:

3/12G SDI – 2x Live (permanente Live-Übertragung)

2x Replay (gleichzeitige Aufzeichnung und Wiedergabe)

Anwendungen:

Sportübertragungen

Live-Veranstaltungen

Broadcast-Produktion

Integriertes Zoom-Extraktionssystem: Erzeugen Sie digitale Zoom-Effekte an wichtigen Punkten im Live-Feed und in Zeitlupen-Wiederholungen.