Discovery bei Olympia: 4K, Eurosport Cube und mehr

Für Discovery/Eurosport ist Olympia ein Produktions-Highlight mit etlichen technischen Neuerungen. Im Fokus steht der Eurosport Cube.

Discovery ist in Tokio bei allen wichtigen Events vertreten, der Discovery-Sportkanal Eurosport berichtet in 48 europäischen Ländern live und kann somit die Synergien eines pan-europäischen Netzwerks nutzen. Das deutsche Redaktionsteam berichtet natürlich über die deutschen Athleten.

Auf bis zu 27 parallelen Streams versorgt Eurosport zudem bei JoynPlus+ für die lückenlose Übertragung aller Wettkämpfe. Mit drei großen Content-Partnerschaften bedient Eurosport stärker das jüngere Publikum — dafür gibt es maßgeschneiderte Inhalte bei TikTok, Snapchat und Twitter.

Bei HD+ in UHD HDR

Zum ersten Mal können Sportfans in Deutschland die Olympischen Spiele in UHD/HDR-Bildqualität erleben. Der Eventsender Eurosport 4K ist vom 23. Juli bis 8. August 2021 bei HD+ auf UHD1 verfügbar und präsentiert mit Tokyo 2020 das Sport-Highlight des Sommers in UHD/HDR.

»2021 ist ein außergewöhnliches Jahr für Sportfans, und die Olympischen Spiele Tokyo 2020 haben besondere Bedeutung. Unser Ziel ist es, den Zuschauern in Deutschland das beste Seherlebnis zu bieten, und wir sind stolz darauf, dass wir auf Eurosport 4K gemeinsam mit unserem Partner HD+ Olympische Spiele in Deutschland erstmals in UHD/HDR-Qualität übertragen werden. Die Sportfans werden die Brillanz lieben und die ganzen Emotionen und eindrucksvollen Geschichten der Olympischen Spiele noch intensiver genießen können«, sagt Susanne Aigner, Geschäftsführerin von Discovery Deutschland.

Eurosport Cube

Dank erweiterter virtueller Realität, einer neuen Software und Motion Graphics setzen die Analysen im Cube-Studio einen neuen Standard und bieten spektakuläre visuelle Effekte und Einblicke in den Sport, erläutert der Sender.

»Der Eurosport Cube ist ein Meisterwerk immersiver Technologie, und wir freuen uns sehr, Innovationen in die Sportberichterstattung zu bringen und für unsere Zuschauer:innen über alle Discovery-Plattformen eine zusätzliche Perspektive auf das Olympiageschehen zu schaffen«, sagt Scott Young, Senior VP Content und Production von Discovery Sports.

Andrew Georgiou, President of Sports bei Discovery, erläutert: »Innovative, immersive Technologien werden das Olympiaerlebnis verstärken, und der Cube wird zusammen mit der lokalisierten Berichterstattung und den großartigen Experten- und Reporterteams unsere Berichterstattung einzigartig machen.«

Alexander Zverev im Eurosport Cube (Läuft nach Werbeclip).

Lokaler Produktionsstandort München

Um unabhängig von den Einschränkungen vor Ort zu sein, wurde zwölf Monate konsequent in den Ausbau der technischen Infrastruktur in München investiert, sagt Discocvery. Dank Cloud-Technologie könne zu jeder Zeit auf alle Inhalte zugegriffen werden, um die besten Momente sofort auf den Bildschirm zu holen. Im neuen Studio und mit dem Eurosport Cube, der erstmalig bei den Olympischen Winterspielen PyeongChang 2018 zum Einsatz kam und zu Tokyo 2020 komplett weiterentwickelt wurde, wird dazu komplett auf Virtual- und Augmented Reality gesetzt, erklärt Eurosport.

»Eurosport hat mehr denn je den Ehrgeiz, den Fans ihre Helden näher zu bringen — gerade jetzt, wo kein Publikum an den Olympiastätten erlaubt ist. Das Team hat fantastische Arbeit geleistet, es war mehr als eine Mammutaufgabe. Wir haben konsequent in den Ausbau unserer technischen Infrastruktur, in neue Technologien und in unseren lokalen Produktionsstandort München mit neuer Studio- und Postproduktionstechnik investiert und dabei stets unser Sendekonzept weiterentwickelt. Im Free-TV ist Eurosport 1 das Herzstück von Olympia. Dort senden wir rund um die Uhr von den Olympischen Spielen«, sagt Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport in Deutschland.

4.000 Stunden Live-Programm

Mehr als 4.000 Stunden Live-Programm werden von den Olympischen Spielen Tokyo 2020 produziert — das bedeutet Action und Entscheidungen im schnellen Rhythmus. So präsentiert sich auch die Übertragung bei Eurosport. Hier sind die Olympischen Spiele mit viel Dynamik zu sehen und setzen sich damit deutlich vom traditionellen Seherlebnis ab, kündigt Eurosport an.

Vom Wettkampfbeginn gegen 01:00 Uhr begleitet Eurosport 1 die Fans zunächst mit längeren Sessions oder kompletten Spielen durch die Nacht. Ab 09:00 Uhr geht es in der »Medal Zone« dann Schlag auf Schlag. Damit der Überblick gewahrt bleibt, bringen die Moderationsteams sowie regelmäßige News-Sendungen die Zuschauer auf den Stand der Dinge.

Medal Zone

»Mit der ‚Medal Zone‘ bieten wir täglich die erste echte Olympia-Konferenz — das wird eine neue Art, Olympia zu schauen: dynamisch und unkonventionell. Besonders freue ich mich zudem auf unsere Live-Shows ‚Big in Japan‘ mit Fabian Hambüchen und Gerhard Leinauer. Hier bekommen die Zuschauer kompakt und kurzweilig alles zusammengefasst, was sie über den Olympia-Tag wissen müssen. Und Olympia wird so digital wie nie werden. Bei Eurosport auf Joyn bekommen die Fans im Free-Bereich neben Eurosport 1 bis zu acht weitere deutsch-kommentierte Live-Feeds, dazu kommt auf JoynPlus+ jede Sekunde der Olympischen Spiele live. Besonderes Gewicht liegt auf eurosport.de, in meinen Augen der perfekte Mix aus Video, Text, News und Hintergrund. Mit drei großen Content-Partnerschaften mit TikTok, Snapchat, Twitter setzen wir auf eine Social-Media-Offensive und wollen so noch stärker das junge Publikum für unsere Eurosport Olympia-Inhalte begeistern«, so Gernot Bauer.

Hambüchen Challenge

Insgesamt 16 Folgen der »Hambüchen Challenge«, produziert von der KG Media Factory, werden vor und während der Olympischen Spiele in den Eurosport Shows »Big in Japan« sowie auf den Digitalkanälen von Eurosport zu sehen sein.

Top-Experten

Bereits Ende Juni hatte Eurosport Deutschland den Großteil seines On-Air-Teams bekannt gegeben, das gespickt ist mit zahlreichen Olympiasiegern und großer Erfahrung und Kompetenz am Mikrofon. Nun stoßen mit Thomas Röhler und Sabine Spitz zwei weitere Top-Experten zum Eurosport-Team.

TikTok

Eurosport hat in Deutschland mit TikTok eine Kooperation zu Tokyo 2020 geschlossen und erweitert damit erneut sein Storytelling rund um die Olympischen Spiele mit dem Ziel, noch mehr junge Menschen zu erreichen.

Der Content wird dabei über den Eurosport-Channel speziell für die TikTok-User kreiert und beinhaltet neben schrägen und auch emotionalen Kurz-Clips rund um das Olympiageschehen insbesondere eine tägliche Live-Show. Die 30-minütige Sendung wird von einem eigenen Redaktionsteam aus dem Eurosport-Sendezentrum in München/Unterföhring produziert. Die beiden Gastgeber der Show sind Carolin Blüchel und Fabian Pecher.

Weiteres Highlight der Kooperation ist das Eurosport Livestreaming von ausgewählten Events über den TikTok-Channel von Eurosport. Neben der Eröffnungs- und Schlussfeier sind ausgewählte Events wie die Fußballspiele der deutschen Mannschaft zu sehen.

Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport Deutschland: »Diese Olympischen Spiele sind so digital wie nie, und wir wollen Tokyo 2020 auch so social wie nie gestalten. Denn auf diese Weise können wir das Storytelling rund um Olympische Spiele für ein neues, anderes Publikum erweitern. Unser Ziel mit TikTok ist es, maßgeschneiderten Content insbesondere für eine jüngere Zielgruppe zu präsentieren, bei der kommenden Generation das Thema Olympia wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken und sie für unsere Marke und das umfassende Angebot von Discovery bei Eurosport zu begeistern.«