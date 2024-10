Der Papst in Luxemburg

BCE und RTL arbeiteten zusammen, um eine umfassende Berichterstattung über den Papstbesuch in Luxemburg zu gewährleisten.

BCE (Broadcasting Center Europe) und RTL spielten eine entscheidende Rolle bei der Live-Berichterstattung über den offiziellen Besuch von Papst Franziskus in Luxemburg, die ein lokales und internationales Publikum erreichte. Dieses historische Ereignis, das BCE und RTL vom Service d’Information et de Presse (SIP) anvertraut wurde, war eine technische Meisterleistung, die die Kraft der Zusammenarbeit und der fortschrittlichen Übertragungstechnologie unter Beweis stellte.

Seit dem vergangenen Sonntag haben die BCE-Teams an wichtigen Orten in Luxemburg-Stadt eine hochmoderne Infrastruktur installiert, darunter am Flughafen, in der Cathédrale Notre-Dame, im Palais Grand-Ducal, im Cercle Cité und in den zentralen Straßen der Stadt. Dieses Setup gewährleistete ein nahtloses Übertragungserlebnis für Zuschauer auf der ganzen Welt.

Am Tag des Besuchs hielt ein Team von 120 Technikern und Operators, unterstützt von 50 strategisch platzierten Kameras, jeden Moment fest. BCE setzte seine umfassenden Produktionskapazitäten ein, einschließlich Outside Broadcast (OB)-Transportern (OB) und Satellite News Gathering (SNG)-Fahrzeugen, die alle in das Playout over IP Broadcast Center von BCE integriert sind. Dies ermöglichte das Live-Streaming auf RTL Lëtzebuerg TV und der Website mit weltweiter Verbreitung über die European Broadcast Union (EBU).

Tom Weber, Technischer Direktor von RTL, räumte die technischen Herausforderungen bei der Koordination von Live-Übertragungen über mehrere Standorte hinweg ein, zeigte sich aber zuversichtlich in die Expertise der BCE- und RTL-Teams. »Die Echtzeitübertragung von verschiedenen Standorten zu gewährleisten, ist immer eine Herausforderung, aber die Koordination unserer Teams ermöglichte eine ununterbrochene Abdeckung«, sagte Weber. Christian Fischer, Regisseur der Live-Übertragung, schloss sich dieser Meinung an und betonte, dass die Komplexität der Produktion mit anderen großen staatlichen Ereignissen vergleichbar sei, darunter die Thronbesteigung und die Beerdigungszeremonien von Großherzog Jean.

Um die visuelle Qualität zu verbessern, implementierte BCE in der Cathédrale Notre-Dame fortschrittliche Beleuchtungslösungen, darunter spezielle Ballonlichter, die die komplizierten Details des Geschehens einfingen.

Xavier Thillen, Head of Production and Digital Media Operations bei BCE, bemerkte: »Dieses Projekt war ein gewaltiges technisches Unterfangen, aber unsere Teams haben es gemeistert. Die Zusammenarbeit mit RTL und die Nutzung unserer großen Erfahrung mit groß angelegten Live-Events ermöglichten es uns, eine erstklassige Übertragung zu liefern.«

Zum ersten Mal in Luxemburg führte BCE ein zentralisiertes Produktionsmodell am Place Guillaume II ein, bei dem die Signale der 50 Kameras, die über wichtige Standorte verteilt waren, über Glasfasernetze an die mobile Sendeeinheit von BCE übertragen wurden. Diese effiziente Aufstellung optimierte die Teamsynergien und sorgte für höchste Produktionsstandards.

Für zusätzliche Redundanz wurden die Hauptkamera-Feeds gleichzeitig über 5G-Netzwerke mit der StreamHub-Plattform übertragen, die ein zuverlässiges Backup für die Live-Videoübertragung im Falle eines Glasfaserausfalls bot. Die 5G-Verbindung, die von Post und Tango unterstützt wird, stellte sicher, dass die Kontinuität der Ausstrahlung aufrechterhalten wurde.

Strategische Partnerschaften mit führenden lokalen Unternehmen waren der Schlüssel zum Erfolg dieser Großveranstaltung. BCE und RTL wurden unterstützt von Free Lens TV Sàrl, Pro Musik Sàrl, Codex Events S.A., Luxconnect & Post Luxembourg, Foodclan und Amplitude sowie deren Produktionspartner TV Skyline GmbH. Diese Kooperationen brachten eine Fülle von Know-how zusammen, um den Anforderungen dieser hochkarätigen Produktion gerecht zu werden.

BCE verwaltete auch verschiedene Multimedia-Dienste, darunter die Produktion internationaler TV- und Radiosignale, ein Medienzentrum, den weltweiten Satellitenvertrieb über Eurovision und Enex sowie mehrsprachige Streaming-Plattformen. Darüber hinaus stellte BCE Live-Untertitel für Public-Viewing-Bereiche in Luxemburg-Stadt zur Verfügung, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten.

Der Produktionsumfang umfasste Schlüsselmomente wie die Ankunft des Papstes am Flughafen Luxemburg, seine Begegnungen im Palais Grand-Ducal, seine Tour durch die Stadt im Papamobil und seine Begegnung mit der katholischen Gemeinde in der Cathédrale Notre-Dame. Das zentralisierte Produktionsmodell von BCE ermöglichte eine Echtzeit-Signalverteilung an allen Standorten, wobei Live-Feeds auf großen Bildschirmen in den VIP-Lounges des Flughafens und an öffentlichen Viewing-Standorten in der ganzen Stadt ausgestrahlt wurden.

Die weltweite Verbreitung wurde durch Eurovision und ENEX erreicht, wodurch sichergestellt wurde, dass dieses monumentale Ereignis für internationale Fernsehsender zugänglich war. Die Verwendung von HD-Video und Stereo-Audio durch BCE stellte sicher, dass die Medien Filmmaterial in höchster Qualität in mehreren Formaten erhielten, einschließlich ProRes HD und MP4.

Zwischen den Live-Zeremonien wurden vor Ort Beauty-Shots und Highlight-Reels produziert und als Teil des internationalen Feeds übertragen, so dass die Zuschauer eine umfassende visuelle Erzählung des Besuchs von Papst Franziskus genießen konnten.

Die gemeinsamen Bemühungen von BCE und RTL stellten sicher, dass dieses historische Ereignis präzise eingefangen wurde und den Zuschauern weltweit ein nahtloses Erlebnis geboten wurde.