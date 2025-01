Red Bull Dance Your Style Finale 2024

Mit TVU MediaHub als Kernstück des Workflows nutzte Red Bull Cloud-basierte Technologie für die Produktion des Tanzwettbewerbs.

Das Red Bull Dance Your Style Weltfinale 2024 präsentierte die besten Streetdancer in einem spannenden Showdown in Mumbai und begeisterte Fans sowohl live als auch online. Mit TVU MediaHub als Kernstück des Workflows nutzte Red Bull dafür Cloud-basierte Technologie.

Tanzen ohne Grenzen

Bei diesem Wettbewerb im NSCI Dome in Mumbai traten Tänzer aus über 16 Ländern vor 5.000 Live-Fans gegeneinander an. Doch erst durch die Partnerschaft mit TVU Networks wurde die Show weit über den Veranstaltungsort hinaus bekannt und begeisterte Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

Einmal mehr setzte Red Bull auf das vielseitige TVU-Cloud-Ökosystem und integrierte diesmal den neu eingeführten TVU MediaHub in seinen Produktionsworkflow. Durch den Einsatz fortschrittlicher Cloud-basierter Lösungen erweiterte Red Bull die kreativen Möglichkeiten für die Live-Berichterstattung, überwand traditionelle Hindernisse wie Budget, Infrastruktur und Geografie und sorgte gleichzeitig für einen nachhaltigen Ansatz bei der globalen Produktion.

Einfachheit trifft auf Skalierbarkeit mit Cloud-basiertem Routing

Durch die Nutzung von MediaHub, einer Plattform, die für die nahtlose Weiterleitung beliebiger Signale und die uneingeschränkte gemeinsame Nutzung von Live-Feeds konzipiert wurde, kann Red Bull hochwertige SRT-Feeds von Mumbai aus an Ziele weltweit verteilen, wodurch Engpässe beseitigt und die Komplexität für Teams auf der ganzen Welt reduziert werden.

Während des Weltfinales verwaltete TVU MediaHub die redundante Distribution des World-Feeds und der ISO-Kamera-Feeds an Drittanbieter über SRT von zwei öffentlichen und statischen IP-Gateways, die vollständig in der Cloud gehostet wurden. Durch die Optimierung der gemeinsamen Nutzung von Live-Feeds und Highlights sorgte MediaHub für eine reibungslose und unterbrechungsfreie Übertragung in höchster Sendequalität.

Jede Bewegung mit Präzision von mehreren Kameras einfangen

Die unvorhersehbare und schnelle Natur der Dance-Your-Style-Battles, die von den Reaktionen und Entscheidungen des Publikums bestimmt werden, erforderte einen flexiblen und innovativen Produktionsansatz. Mit dem drahtlosen TVU RPS One, einem Remote-Produktionssystem, das für extrem niedrige Latenzzeiten über 4G/5G-Netzwerke optimiert ist, hielt Red Bull jeden Winkel des Geschehens fest.

Das Besondere an dieser Technologie ist ihre Fähigkeit, mehrere Kameraquellen mit präziser, zeitlich abgestimmter Synchronisation zu verarbeiten – selbst über jitteranfällige öffentliche Netzwerke. Mit hoher Bildgenauigkeit und null Latenz beim Umschalten garantiert RPS One ein eindrucksvolles Multi-Kamera-Erlebnis, selbst bei schwierigen Internetverbindungen.

»Warum aus einem einzigen Winkel filmen, wenn jede Bewegung eine Geschichte erzählt?« Diese Überzeugung war für Red Bull bei der Verwendung von RPS One von zentraler Bedeutung, denn so konnten die Tänzer und Tänzerinnen perfekt inszeniert werden.

TVU RPS One wurde als Ground-to-Cloud-Technologie für TVU MediaHub sowie als Übertragungssystem eingesetzt, das die Action in Mumbai mit dem Produktionsteam von Red Bull in Salzburg, Österreich, verband. Dieser Ansatz reduzierte nicht nur den Bedarf an umfangreichen Ressourcen vor Ort und hielt so die Produktionskosten niedrig, sondern zeigte auch einmal mehr, wie komplexe Live-Workflows aus der Ferne realisiert werden können – mit außergewöhnlichen Ergebnissen und in perfekter Übereinstimmung mit Red Bulls Engagement für die Minimierung der Umweltbelastung und die Maximierung des kreativen Potenzials.