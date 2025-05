Filmtipps fürs 40. Internationale Dokfest München 2025

Tendenzen

Die Preisträgerfilme sind jetzt auf die 16 Reihen verteilt und nicht mehr in einer eigenen Reihe zusammengefasst.

Die Auswahl der hier 20 vorgestellten Filme erfolgte aufgrund der knappen Beschreibungen in einer ersten Festivalliste und sie ist natürlich von subjektiven Interessen geleitet. Hätte ich nach Bildern aussuchen können, wäre es vielleicht eine andere Auswahl geworden. Bewertet wird nur das, was man sieht.

Auffallend viele der Filme fallen in die Kategorie »Portrait« und erzählen die Geschichte einer Person: A Deeper Glimpse, Endlich unsterblich, In Hell with Ivo, We all bleed red, Simon, Ai Weiwei, Widow Champion, At the Door, Friendly Fire.

Immer mehr Kameraleute wagen sich an das Scopeverfahren mit Verhältnissen 1:2 bis 1:2,5 heran, ohne dass es dafür triftige Gründe gibt, und dann im Resultat oft nur eine belanglose Hauswand 30% des Bildes ausfüllt. (Azza / Endlich unsterblich / A sudden glimpse to deeper things / Soldaten des Lichts). Manchmal tut dann das 4:3 Format richtig gut (Double Trouble).

Viele der Filmemacher sind persönlich in ihren Film involviert, zumindest mit den Protagonisten verwandt (Wir Erben / Mr. Nobody against Putin / Double Trouble / Friendly Fire).

Eine Wohltat sind beobachtende Dokumentarfilme, die nichts beweisen wollen, sondern einfach nur etwas zeigen, so wie der 4-Stundenfilm Palliativstation,

und die Filme At the door of the house who will come knocking und Double Trouble.

Es gibt keine visuellen Gags oder neuen Moden, und auch Drohnenaufnahmen kommen nur selten vor, ebenso wie deutlich erkennbare KI-Tools.