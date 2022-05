Infos und Filmtipps für das 37. Internationale Dokfest München

Am Mittwoch dem 4. Mai 2022 eröffnete das 37. Internationale Dokumentarfilmfestival München. In diesem Veranstaltungsjahr findet das Dokfest als duales Festival statt: vom 4. bis 15. Mai in den Münchner Kinos und ab dem 9. bis zum 22. Mai auf der digitalen Leinwand@home.

Die Eröffnungsveranstaltung fand am 4. Mai um 20 Uhr im Deutschen Theater in München mit Publikum statt. Als Eröffnungsfilm wurde »Nawalny« von Daniel Roher gezeigt.

Als besonderer Gast wird beim diesjährigen Dokfest die Staatsministerin Claudia Roth erwartet.

Die Tickets kosten dieses Jahr sowohl für den Kinobesuch wie für das Streaming 7,50 €.

Das 37. Dokfest München kann man auch in Zahlen fassen (2021 in Klammern):

124 Filme (131)

55 Länder (43)

61 Deutschlandpremieren (79)

17 Wettbewerbe und Preise (15)

19 Spielorte in München (20)

25 Leinwände

371 Vorführungen

37 Veranstaltungen

Die Zahl der Spielstätten hat sich für dieses Jahr weiter vergrößert. Projiziert wird in den folgenden Kinos in München: City, Rio, Filmmuseum, Neues Rottmann, Neues Maxim. Zusätzliche Spielstätten sind die HFF, das Deutsche Theater und erstmals auch das Amerikahaus.

Das diesjährige Gastland ist Spanien, dem fünf Dokumentarfilme gewidmet sind.

