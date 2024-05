Infos und Filmtipps für das 39. Internationale Dokfest München

Dokfest München feierte Eröffnung Die Vertreter der beiden wichtigsten Förderer des Dokfest München – der Landeshauptstadt München und des Freistaats Bayern – würdigten die kuratorische Arbeit des Festivalteams. »Die liberalen Demokratien der Welt sind in Bedrängnis. Das Dokfest hat deshalb mit der Reihe Dokocus Democrazy einen Schwerpunkt auf die Auseinandersetzung mit autoritären Regimen und extremen Rechten gelegt. Das Dokfest bleibt damit seiner programmatischen Tradition, gesellschaftlich relevante Themen in den Mittelpunkt zu stellen, treu. Ich lege allen Münchner_innen einen Besuch dieses Festivals sehr ans Herz«, sagte Dominik Krause, der 2. Bürgermeister der Landeshauptstadt München. Auch Dr. Florian Herrmann, der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Film und Medien lobte die Programmauswahl des Festivals: »Wir erleben eine riesige Bandbreite an aktuellen Themen, die verfilmt immer eine besondere Tiefe und Unmittelbarkeit erlangen. Gute Dokumentarfilmer blicken neugierig, aber sachlich auf unsere Welt und schaffen ein Bewusstsein für das, was wichtig ist. Was ist real, was können wir glauben? Heute konkurrieren objektive Informationen mit Filterblasen, Fake News und Deep Fakes – KI und virtual reality haben die Medienlandschaft verändert. Der Eröffnungsfilm ‚Watching You‘ greift die Gefahr der Manipulation auf und plädiert für ein intelligentes Miteinander von Mensch und Technik – wir auch!«