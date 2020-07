Mediapro Argentina: IP-Modernisierung mit Lawo

Mediapro Argentina setzt bei der Modernisierung der Produktions- und Sendebereiche auf IP-Infrastrukturlösungen von Lawo.

Der in Buenos Aires ansässige lateinamerikanische AV-Dienstleister Mediapro Argentina stellt dem Sender ESPN Studios und Regien bereit, mit denen der Sender Produktion und Übertragung von regionalen Sportprogrammen in spanischer Sprache umsetzt.

Nun hat Mediapro sich für eine zukunftssichere Ausstattung in Form einer IP-Infrastruktur entschieden. Installiert wurden die Lawo-Komponenten vom Systemhaus und Engineering-Partner Unitecnic, einem Unternehmen der Mediapro-Gruppe.

Mediapro hat sich für die Video-, Audio-, Steuerungs- und Netzwerklösungen von Lawo entschieden, um die Interoperabilität und die optimale Nutzung der Ressourcen im gesamten Produktionsbereich zu gewährleisten. In einer ersten Ausbaustufe haben Mediapro Argentina und Unitecnic ein IP-Videosystem auf Basis von V-Matrix (firmeneigene Schreibweise: V__matrix) zur Signalwandlung und -verarbeitung sowie eine mc²-basierte Audioinfrastruktur mit sechs mc²56-Produktionsmischpulten, Nova-Audioroutern, fünf Kommentareinheiten (LCU), VisTool-basierten Touchscreen-Bedienfeldern und mehreren virtuellen R3LAY-Soundkarten zur Integration PC-basierter Audiolösungen in das ST2110/AES67/Ravenna/IP-Netzwerk installiert.

Lawo und Mediapro Argentina pflegen bereits längere Zeit gute Kontakte: Seit Mai 2018 sind in Mediapros Ü-Wagen ein mc²56-Produktionsmischpult, Compact-I/O-Einheiten und LCU Kommentarsysteme im Einsatz (Beispiel). Im Januar 2019 lieferte Lawo eine IP-Lösung für den vom südamerikanischen Fußballverband Conmebol genutzten Produktionsbereich: Vier Ruby Radiopulte, zwölf LCUs, eine maßgeschneiderte VisTool-Lösung und einen zentralen PowerCore für Routing-Aufgaben.

V-Matrix: Software-definierte IP-Core Routing-, Processing- und Multi-Viewing-Plattform

V-Matrix basiert auf den Prinzipien von Datenzentren — Flexibilität, Aufgabenverteilung und Wirtschaftlichkeit — und macht diese für jede Live-Broadcast-Produktionsumgebung verfügbar. V-Matrix nutzt generische FPGA-basierte Prozessoreinschübe mit hoher Kapazität, auf die virtuelle Module (Apps) mit der jeweils benötigten Funktionalität geladen werden (Infos). Mehrere Cores werden über redundante 40-G-Ethernet-Schnittstellen (oder 4 x 10 GE) in ein IP-Netzwerk eingebunden, um eine verteilte IP-Routing- und Verarbeitungsmatrix zu bilden, die frame-genaues »Clean Switching« wie bei herkömmlichen Baseband-Kreuzschienen bietet.

Lawo mc²56 Audio-Produktionsmischpult

Das Audio-Produktionsmischpult mc²56 von Lawo zeichnet sich durch kompakte Größe, Flexibilität und ein zweckspezifisches Design aus und eignet sich für so unterschiedliche Anwendungen wie Ü-Wagen und Studios bis hin zu Live-Performances und Tonaufnahmen. Eine optimale Leistung in IP-Videoproduktionsumgebungen wird durch die umfassende Unterstützung von nativem SMPTE 2110, AES67/Ravenna und Dante gewährleistet.

Im vernetzten Betrieb sorgen einzigartige Funktionen wie IP-Share Gain Compensation und Dynamic Surface-to-Core-Allocation für ein Höchstmaß an Flexibilität. Lawos revolutionäre LiveView-Funktion erzeugt Thumbnail-Ansichten von Videostreams direkt in den Fader-Label-Displays, wodurch Anwender auch in anspruchsvollen Produktionen schnell und präzise arbeiten können.

Das mc²56 ist in Rahmengrößen von 16 bis 112 Fadern (Version mit Doppelfadern: bis zu 144 Fader) verfügbar und bietet 8.192 x 8.192 Koppelpunkte, 1024 DSP-Kanäle, 192 Summenbusse und 128 AUX-Busse bei Sampleraten zwischen 44,1 und 96kHz.

Ruby Radiomischpult

Ruby ist eine echte AES67-Radiokonsole mit integrierter Ravenna AoIP und Ember+ Steuerung. Sein PowerCore Mischpultkern bietet Netzwerkredundanz, Hitless Merge und LACP für die sofortige Wiederherstellung nach Netzwerkfehlern. Die Madi- und AES67-Schnittstellen mit hoher Dichte sowie acht Erweiterungssteckplätze für Mikrofon-, Line-, AES3- und Studioanwendungen bieten eine enorme Anzahl an Ein- und Ausgängen auf nur 1 HE im Rack.

Ruby-Kunden können die DSP-Leistung über entsprechende Lizenzpakete genau auf ihre Bedürfnisse abstimmen. Diese Pakete wurden für kleine, mittlere und große Konsolen entwickelt und ermöglichen es Anwendern, das optimale Preis/Leistungsverhältnis zu finden. Es stehen bis zu 96 DSP-Kanäle für präzises Audio-Shaping, 80 Summenbusse, mehrere AutoMix-Gruppen und umfassende Kompressor/Expander/De-Esser-Funktionen auf Abruf bereit.

Mediapro Argentina und Unitecnic

Mediapro Argentina ist als Dienstleister im Bereich AV-Medien in Lateinamerika aktiv, wo er dank des Einsatzes modernster Technologie eine Vorreiterrolle einnimmt. Mediapro Argentina gehört zur Mediapro-Gruppe, die überwiegend im spanischen Sprachraum aktiv ist, aber auch Niederlassungen in anderen Teilen der Welt betreibt: Mehr als 30 Unternehmen in 30 Metropolen in Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Ungarn, dem Mittleren Osten, USA, Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Indien, Singapur und in Afrika gehören zu der Unternehmensgruppe.

Mediapro sieht sich als Pionier in der Produktion, Erstellung und Entwicklung von Inhalten und produziert prinzipiell mit modernster Technologie. Das Unternehmen verfügt neben Produktionsgebäuden über eine Flotte hochmoderner Ü-Wagen.

Unitecnic entwirft, entwickelt und realisiert schlüsselfertige technische Projekte, von den ersten Beratungsgesprächen bis hin zur Integration, Installation und Wartung der implementierten Systeme.

Insgesamt ist die Mediapro-Gruppe mit seinen Unternehmen und deren Niederlassungen weltweit in 58 Produktionszentren in 38 Ländern präsent. Die Unternehmensgruppe bietet technische und innovative Lösungen für Produktionen und Übertragungen audiovisueller Inhalte sowie Vertriebsleistungen aus einer Hand.