Vizrt ist essenzieller Bestandteil der neuen Sky-Sport-Studios

Vizrt-Equipment spielt im Sky Sports Headquarter eine zentrale Rolle: Unter anderem sind das Viz One Media Asset Management (MAM) System und das Viz Mosart Studio Automation System im Einsatz.

In den vergangen 17 Jahren hat Sky seine Sportprogramme mit externen Dienstleistern und Live-Sendungen mit traditionellen Mitteln und Workflows umgesetzt. Mit dem neuen Sky Sports Headquarter möchte der Sender das ändern und einen neuen Workflow erarbeiten.

Die Produktion jetzt wieder selbst vor Ort durchzuführen, bringe Flexibilität mit sich, einen Workflow aufzubauen, der an individuelle Bedürfnisse angepasst werden könne. »Uns war es sehr wichtig, die End-to-End-Kontrolle bei unseren Produkten zu haben«, sagt Alessandro Reitano, VP Sports Production bei Sky Sports Deutschland. Die individuellen Workflows mussten reibungslos funktionieren: vom Finden der Inhalte im digitalen Archiv, einfachen Bearbeitungsprozessen, dem Einfügen von Grafiken, den Ablaufplänen bis hin zur Ausstrahlung der Live-Sendung.

»Der Workflow ist einzigartig und die Sendung ist sowohl Unterhaltung als auch ein Live-Sport-Erlebnis. Indem wir uns von traditionellen Workflows verabschieden, können wir das Set-Design jederzeit verändern«, sagt Reitano.

<br />



Schaut man sich das Sky Sport HQ genauer an, sieht man einen drei-stöckigen Studiokomplex mit drei komplett ausgestatteten Studios, die jeweils über einen eigenen Newsroom und Vizrt Produktionsgeräte verfügen. Das Viz One Media Asset Management (MAM) System und das Viz Mosart Studio Automation System spielen eine entscheidende Rolle beim neuen Workflow. Das MAM Archiv verfügt über 1000 TB Speicherplatz, auf dem alle Fußball-Aufnahmen gespeichert werden können und auch leicht wiederzufinden sind, dank der starken Suchfunktionen bei Viz One. Die komplette Live-Produktion wird über Viz Mosart gesteuert, das es dem Regisseur erlaubt, von einem Ort aus die gesamte Produktion zu verwalten und zu steuern.

Der brandneue Studiokomplex des Sky Sports Headquarters in München verfügt außerdem über mehrere Studios mit massiven Videowänden, die mit Vizrt Automatik-Systemen betrieben werden.

»Wir haben nun die Möglichkeit, dass wir unendliche Möglichkeiten für die Zukunft geschaffen haben. Das bedeutet konkret: Wir können in Zukunft noch viel mehr übertragen als heute«, sagt Roland Kindermann, Director Sky Production Services Sport.

Das beeindruckendste Setup ist ein 600 m² großes Studio, das mit einer 35 m langen LED-Wand ausgestattet ist, die dem Zuschauer ein fesselnderes Erlebnis bieten soll. Mit dem Setup können alle Perspektiven im Stadion abgebildet und das Spiel haargenau analysiert werden. Mithilfe von Viz Multiplay, das die Videowandinhalte im Studio steuert, kann Sky Sports unterschiedliche Videos, Analysen und Interviews auf jedem Screen zeigen. Da die Videowand so flexibel gestaltbar ist, können die Moderatoren eine bessere und detaillierte Berichterstattung über die einzelnen Fußballspiele abliefern.

»Vizrt ist für uns ein langjähriger Partner. Wir arbeiten bei jedem Großprojekt mit Vizrt. Es geht nicht darum, ob wir uns für Vizrt entscheiden, sondern einfach nur darum, wie wir Vizrt einsetzen wollen«, so Reitano.