E-Sports-Team an der Uni

Die Kean University in den USA hat ein E-Sports-Center eingerichtet — mit Marshall-Kameras.

Die Kean University vor den Toren von New York hat ein E-Sports-Center errichtet.

Es dient letztlich dazu, die Studierenden auf Karrieren in der E-Sports-, Broadcast- oder IT-Industrie vorzubereiten. Um das Lern-, Übertragungs- und Wettkampferlebnis ins Studium zu integrieren und zu verbessern, wurden dort zwölf Marshall-Kameras installiert.

Die medientechnische Einrichtung des E-Sports-Centers hat der Systemintegrator Horizon AVL realisiert. In jüngster Zeit hatten Colleges und Universitäten in den ganzen USA immer wieder bei Horizon angefragt, um ähnliche Projekte umzusetzen, wie die Kean University nun eines realisiert hat.

Dabei wollten die Kunden von Horizon aber nicht nur hochwertiges Equipment haben, sondern auch Beratung bei der Entwicklung und Umsetzung eines ganzheitlichen Lehrplans, der Studierende auf Karrieren in den Bereichen E-Sports und Broadcast-IT vorbereitet. Somit ist das Unternehmen, das Medieneinrichtungen und -räume für Behörden, Unternehmen, Gotteshäuser und Hochschulen konzipiert und installiert, nun verstärkt auch in einem Bereich aktiv, in dem es darum geht, die Kluft zwischen E-Sports und der akademischen Welt zu überbrücken.

Der Leiter der Computer- und Informationsdienste der Kean University, Anthony Santora, überwachte das Projekt bis zur Fertigstellung.







Der E-Sports-Raum der Kean University ist dem E-Sports-Team der Universität gewidmet, es wird als Training- und Wettkampfort des E-Sports-Teams verwendet, aber es geht dort eben auch darum, die Studierenden mit den Besonderheiten der E-Sports-Industrie und der Technik vertraut zu machen.

In einem 6-gegen-6-Setup hat Horizon AVL dabei zwölf Marshall-CV380-Kameras installiert, eine an jeder Spielerstation, um jeweils eine POV-Position des Spielers zu erfassen. Das aufgenommene Material wird dann auf den Twitch-Kanal des Teams sowie auf die LED-Wand des Raums gestreamt, wo jeweils sechs Spieler eines Teams gleichzeitig als Gruppe gezeigt werden.

»Die Marshall CV380 waren für uns in jedem Wortsinn ein Game-Changer«, sagt Joshua Kell, Chief Executive Officer bei Horizon AVL. »Als Integrator haben wir Marshall schon seit einiger Zeit für verschiedene Projekte spezifiziert, so dass wir mit dem hohen Niveau der Kamera vertraut waren. Für dieses Projekt bot die CV380 alles, was wir brauchten. Was den Formfaktor und die Qualität angeht, erfüllte sie wirklich alle unsere Anforderungen.«

Die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Marshall-Kamera CV380 machen sie für eine Vielzahl von Broadcast-Anwendungen interessant. Die CV380 liefert Aufnahmen in 4K (4.096 x 2.160), UHD (3.840 x 2.160) oder HD (1.920 x 1.080) und bleibt dabei unscheinbar und unauffällig, was häufig einzigartige Point-of-View-Aufnahmen ermöglicht. Der flexible CS/C-Objektivanschluss bietet eine Vielzahl von Objektivoptionen in Form von Festbrennweiten sowie flexible Vario-Optionen zur Feinabstimmung von AOV/FOV für jede Kameraperspektive.

Für das E-Sports-Zentrum der Kean University kombinierte das Team von Horizon AVL die CV380 mit einem 8-Megapixel-Objektiv mit 3,8 bis 16 mm Brennweite, um jeden Kamerawinkel perfekt und optimal für das Streaming von E-Sports einzustellen.

Abgesehen vom Training des E-Sports-Teams steht die Einrichtung auch allen anderen Studierenden offen und wird in den kommenden Monaten für eine Reihe von Turnieren und Veranstaltungen eingesetzt.

Vertrieb

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Kameras von Marshall, deutscher Distributor ist Vision2See.