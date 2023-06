ST 2110: Folgen von Betriebsunterbrechungen mit Kontrollsystemen minimieren

In einem Whitepaper von Qvest wird erläutert, wie ein großer Broadcaster mit dem Einsatz mehrerer Kontrollsysteme die Folgen von Betriebsunterbrechungen minimiert – ohne auf durchgehende Arbeitsabläufe zu verzichten.

Eine der aktuell größten Herausforderungen für Medienunternehmen ist die Transformation von der weit verbreiteten SDI-Technik zu einer vernetzten Infrastruktur für die Produktion in SMPTE ST 2110.

Mit einem neuen IP-basierten System wollen die Anwender in aller Regel größere Flexibilität umsetzen, das bringt aber einen höheren Verwaltungsaufwand bei der Nutzung mit sich. Dieser Aufwand lässt sich jedoch durch Software sehr gut automatisieren. Insbesondere in großen Infrastrukturen kann aber ein einzelnes Kontrollsystem zum Single Point of Failure werden — etwa durch spontane Fehler oder geplante Wartungsarbeiten. Um die Folgen von Betriebsunterbrechungen zu minimieren, kommen multiple Kontrollsysteme zum Einsatz. Sie werden zu einer Federation zusammengeschlossen, damit ein durchgehender Workflow entsteht.

In einem ausführlichen Whitepaper von Qvest wird beschrieben, wie Kontrollsysteme in einer Federation die Übertragung von Signalen von den Endpunkten und durch das Netzwerk steuern – und die Folgen von Betriebsunterbrechungen begrenzen. Um das ganze Whitepaper downloaden zu können, muss man seine Kontaktdaten angeben.