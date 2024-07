5G Broadcast als Alternative zu Streaming

12 Prozent nutzen Fernsehen außer Haus. Laut einer aktuellen Studie ist »Fernsehen To Go« für bis zu 2/3 der Befragten eine Alternative zum Webstreaming.

36 Prozent der von Kantar Befragten begründen ihr starkes Interesse u.a. mit der Unabhängigkeit von Mobilfunknetzen oder WLAN, der stabilen Übertragung ohne Überlastung mit 5G, der Unabhängigkeit von Zusatzgeräten und der kostengünstigen Nutzung ohne Verbrauch von Datenvolumen.

68 Prozent der Mobilfunkkunden würden unterwegs über 5G Broadcast lineares TV konsumieren, weil dabei das Datenvolumen im Mobilfunk nicht belastet wird. 28 Prozent würden dies sogar deutlich häufiger tun. Lineare Inhalte von öffentlich-rechtlichen wie privaten Sendern erreichen mit 61 Prozent die meisten Nennungen.

Laut der Studie ist 5G Broadcast vor allem in typischen Alltagssituationen interessant: Während Wartezeiten an Bahnhöfen, Flughäfen oder beim Arzt (58 Prozent), unterwegs mit Bus oder Bahn (52 Prozent) oder in Parks oder anderen öffentlichen Plätzen (37 Prozent) könnte das »Fernsehen To Go« sein Publikum finden.

Angesichts dieser Ergebnisse sieht Geschäftsführerin Francie Petrick den Sendedienstleister Media Broadcast »mit 5G Broadcast als neuem Verbreitungsweg für Rundfunk auf dem richtigen Weg. Mit unserem 5G Broadcast Pilot in Halle (Saale) bieten wir jetzt allen Interessierten die Gelegenheit, die Zukunftstechnologie auf ihre individuellen Bedürfnisse zu testen.«

Das Kantar-Marktforschung befragte zwischen Ende April und Anfang Mai 2024 2000 Personen ab 16 Jahren. Auftraggeber der Studie zum Verbraucherinteresse an 5G war Media Broadcast mit Unterstützung der ARD-Rundfunkanstalten BR, NDR, RBB und SWR.