Ulrich Voigt wechselt zu Qvest Media

Ulrich Voigt wechselt von IBM zu Qvest: Als neuer Head of Design, zuständig für Evaluation, Entwicklung und Einführung von Technologietrends, sowie Wissensmanagement.

Als Head of Design ist Ulrich Voigt (45) künftig bei Qvest verantwortlich für die technologische Ausrichtung der Dienstleistungen und Produkte in den weltweiten Consulting- und Systemintegrationsprojekten des Unternehmens. Zuvor war Ulrich Voigt als Senior Lead Architect und Senior Managing Consultant bei IBM verantwortlich für technisches Design und die Implementierung von Broadcast-Projekten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Seine Aufgabe ist es, für Qvest relevante Zukunftsthemen durch gezielte Marktbeobachtung aufzudecken, technologische Trends zu entwickeln und deren Implementierung und Umsetzung entlang der Firmenstrategie zu erarbeiten. Ziel ist es nach Unternehmensangaben letztlich, dadurch die Marktposition von Qvest Media als Vorreiter zur Realisierung innovativer technologischer Systemintegrationsprojekte in den Bereichen Broadcast, Medien und Telekommunikation weiter zu festigen.

Darüber hinaus wird Ulrich Voigt die Organisationsstruktur und das Wissensmanagement von Qvest Media weiterentwickeln und an das Wachstum des Unternehmens anpassen.

Ausbau von Qvest als Technologiespezialist

Geschäftsführer Daniel Url freut sich über den Neuzugang und sieht insbesondere Potenzial in dem Ausbau der Schlüsselrolle von Qvest als Technologiespezialist: »Eine besondere Stärke in unserem Unternehmen ist es von jeher, dass wir neue Entwicklungen sehr schnell erkennen und uns auf diese einstellen können. Mit Ulrich Voigt an der Spitze unserer Technologieanalyse werden wir diese Fähigkeit noch weiter verstärken und gewinnbringend für unsere Kunden einsetzen können.«

Demnach wird sich der neue Head of Design zunächst aktuellen Themen wie Managed Technology, Media Intelligence sowie OTT und deren Integration in die Wertschöpfungskette bei Qvest annehmen.